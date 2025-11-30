Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia hôm nay 30/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia ở lượt trận cuối của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt". Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia nhanh nhất.

Sau 4 lượt trận, U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với thành tích toàn thắng. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland ghi tới 26 bàn vào lưới các đối thủ U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Quần đảo Bắc Mariana và U17 Macau (Trung Quốc), chưa nhận bàn thua nào.

U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia

Trong khi đó, U17 Malaysia cũng thắng 4 trận, giành 12 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này đứng sau U17 Việt Nam do kém chỉ số phụ. Trận đấu giữa 2 đội bóng tối nay (30/11) trên sân vận động PVF (Hưng Yên) mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng và suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với U17 Malaysia. Đội chủ nhà chỉ cần hoà là giữ được ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, U17 Malaysia phải thắng.

Dựa vào màn thể hiện của các đội bóng ở 4 lượt đã qua, U17 Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu không khác gì đấu loại trực tiếp, rủi ro luôn tiềm ẩn. Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến 26 bàn thắng của U17 Việt Nam ở các trận đấu trước trở thành vô nghĩa.

Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thể hiện sứ mạnh tấn công ấn tượng với nhiều phương án cả về cách chơi lẫn nhân sự. Tuy nhiên, đến trận đấu quan trọng này, sự thận trọng có thể được đẩy lên cao hơn so với cách tiếp cận mà đội chủ nhà sử dụng ở những trận trước.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h hôm nay 30/11.