Đá 4 trận ghi 26 bàn, U17 Việt Nam chiếm ưu thế trước Malaysia

(VTC News) -

Trên sân nhà, U17 Việt Nam tiếp đón U17 Macau (Trung Quốc) với tham vọng chiến thắng với tỉ số đậm. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cần 3 điểm cùng hiệu số tốt để dẫn đầu bảng đấu của mình. Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng tràn lên tấn công và khiến đối thủ phải chịu sức ép lớn.

Phút thứ 9, tận dụng tình huống cản phá thiếu quyết liệt của U17 Macau (Trung Quốc), Triệu Đình Vỹ vượt qua 2 hậu vệ đối phương rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho U17 Việt Nam. Bàn thắng này giúp các cầu thủ áo trắng trở nên hưng phấn hơn. Thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì và bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam đánh bại Macau (Trung Quốc).

Phút 21, nhận đường chuyền của đồng đội, Mạnh Quân di chuyển hợp lý và dứt điểm từ cự li chưa tới 5 mét, ghi bàn cho U17 Việt Nam. Thế trận thuận lợi mang về bàn thắng thứ 3 cho thầy trò ông Cristiano Roland khi Ngọc Sơn dứt điểm tinh thế ở phút 33.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Duy Khang dứt điểm một chạm ghi bàn sau pha đá phạt góc của Quý Vương và ấn định kết quả 4-0.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép rất lớn. Nhưng với việc đã hơn xa Malaysia về hiệu số bàn thắng bại, đội chủ nhà điều chỉnh tốc độ trận đấu. U17 Việt Nam không để đối phương tấn công nhưng cũng không quá mặn mà với khâu ghi bàn.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng U17 Macau (Trung Quốc) 4-0. U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 12 điểm cùng hiệu số +26. Trong khi đó, Malaysia cũng có 12 điểm nhưng hiệu số là +20 và xếp nhì bảng. Ở lượt cuối, U17 Việt Nam chỉ cần hòa Malaysia là giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Kết quả: U17 Việt Nam 4-0 U17 Macau (Trung Quốc)

Đội hình ra sân:

U17 Macau (Trung Quốc): Travis Cheong (1), Harrison Tang (3), Tang Tin (5), Au Kok Man (6), Sin Chon Nuno (7), Ng Kuan Hou (10), Matias Chow (11), Kuong Chi Hin (13), Tugla Batu (16), Si Tou Chi Fung (18), Chan U Chit (21)

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn (1), Trần Xuân Toàn (2), Nguyễn Mạnh Cường (3), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (7), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Phạm Minh Cường (15), Trần Ngọc Sơn (16), Duy Khang (17), Đình Vỹ (18), Mạnh Quân (19).