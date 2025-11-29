Kịch bản U17 Việt Nam loại Malaysia, giành suất dự giải châu Á

(VTC News) -

Chiến thắng 4-0 trước U17 Macau (Trung Quốc) tối qua (28/11) giúp U17 Việt Nam duy trì lợi thế trong cuộc đua đến vòng chung kết U17 châu Á 2026. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn còn một trận đấu cần giải quyết, cũng là trận đấu mang tính quyết định.

Ở lượt trận cuối diễn ra tối mai (30/11), U17 Việt Nam chạm trán U17 Malaysia - đối thủ bằng điểm nhưng đứng dưới do kém chỉ số phụ. Nếu U17 Việt Nam thất bại, toàn bộ 26 bàn thắng ở 4 trận đấu trước đó của Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội trở nên vô nghĩa.

U17 Việt Nam thắng 4 trận, ghi 26 bàn.

Để giữ được ngôi đầu bảng C và giành quyền tham dự vòng chung kết, U17 Việt Nam cần ít nhất một điểm trong trận đấu cuối cùng gặp U17 Malaysia. Nếu trận đấu có kết quả hoà, 2 đội cùng có 13 điểm.

Đối với trường hợp này, quy tắc tính thành tích đối đầu được áp dụng để xác định thứ bậc xếp hạng. Tuy nhiên do 2 đội hoà nhau ở trận đối đầu trực tiếp, chỉ số phụ tiếp theo được tính đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua. U17 Việt Nam chiếm ưu thế vượt trội đối thủ về mặt này.

Do đó, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có thể xác định được ngay nhiệm vụ tối thiểu phải đạt được ở trận đấu quyết định. Chỉ cần không thua, U17 Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trong khi đó, U17 Malaysia phải thắng mới vượt qua được đội chủ nhà.

Sau 4 lượt trận, U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với tổng cộng 26 bàn thắng. Trận thắng có tỷ số thấp nhất của đội chủ nhà là cuộc đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc), chỉ có cách biệt 2 bàn. U17 Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới lần nào.

Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 4 26-0 12 2 Malaysia 4 21-1 12 3 Hong Kong (Trung Quốc) 4 6-3 6 4 Singapore 4 4-10 4 5 Macau (Trung Quốc) 4 1-12 1 6 Quần đảo Bắc Mariana 4 1-33 0