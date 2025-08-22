Xem trực tiếp Thể Công vs Công an TP.HCM ngày 22/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Thể Công Viettel đấu với CLB Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 19h15 ngày 22/8, mở màn vòng 2 V.League 2025-2026. Trận đấu Thể Công Viettel vs Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và kênh HTV Thể thao. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu mới nhất.

Thể Công Viettel đấu với CLB Công an TP.HCM ở vòng 2.

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải bằng trận hòa CLB Công an Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov ghi bàn sớm từ pha lập công của tân binh Lucao. Tuy nhiên, Thể Công Viettel không giữ được thế dẫn bàn.

Trước sức ép lớn của đối thủ, Thể Công Viettel phòng ngự lúng túng và không thể triển khai tấn công đáp trả. Bùi Tiến Dũng và đồng đội để đối thủ gỡ hòa, sau đó rất vất vả để không bị thua ngược trong thế trận lép vế toàn tập.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC. Đội bóng mới được chuyển giao cho ngành công an vốn không được đánh giá cao, sau vài mùa giải có thành tích không tốt.

Thực tế, dù có sự bổ sung lực lượng với những bản hợp đồng đáng chú ý như Nguyễn Tiến Linh, CLB CA TP.HCM chưa thể tạo ra sự "lột xác" ngay lập tức. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tận dụng cơ hội tốt để giành 3 điểm ở trận ra quân.

Cả Thể Công Viettel và CA TP.HCM đều có điểm dù chưa chơi tốt ở vòng đầu tiên. Tuy vậy, khi các cầu thủ "nóng máy", màn trình diễn của họ có thể sẽ khác rất nhiều. Thể Công Viettel được chơi trên sân nhà ở trận đấu này và sẽ là lợi thế khi đấu với CLB CA TP.HCM.