Xem trực tiếp Pathum United vs Công an Hà Nội ngày 20/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

Câu lạc bộ công an hà nội bắt đầu hành trình tại Cúp Đông Nam Á 2025-2026 với cuộc đối đầu Pathum United hôm nay 20/8. Trận đấu Pathum United vs Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

CLB Công an Hà Nội là đương kim á quân Cúp Đông Nam Á. Mùa trước, đội bóng ngành công an trượt ngôi vô địch đầy tiếc nuối vì những bàn thua cuối trận chung kết lượt về. Thất bại này giúp thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking rút ra nhiều bài học cho lần trở lại đấu trường khu vực.

CLB Công an Hà Nội chạm trán Pathum United.

Kể từ thời điểm đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ tốt và trên đà tiến bộ. Nguyễn Quang Hải và đồng đội vừa giành danh hiệu Siêu cúp Quốc gia với lối đá thực dụng hơn, giải quyết cơ hội tốt hơn so với khi họ thua ngược Buriram United 2 lần.

"Tôi luôn nói rằng mình có trong tay một đội hình chất lượng cùng với tinh thần tốt kể từ sau trận tranh siêu cúp cách đây 2 tuần. Chúng tôi đã có màn trình diễn rất tốt ở Shopee Cup mùa giải trước và muốn làm tốt hơn nữa ở năm nay. Chính vì vậy toàn đội sẽ quyết tâm có được khởi đầu tốt", nhà cầm quân người Thái Lan cho biết.

Giống như CLB Công an Hà Nội, Pathum United lần thứ hai dự Cúp Đông Nam Á. Mùa trước, đội bóng của Thái Lan dừng bước ở bán kết sau khi thua CLB đồng hương Buriram United.

Tại Thai League (giải vô địch Thái Lan), Pathum United chỉ đứng thứ 3 (sau Buriram United và Bangkok United). Dù vậy, họ vẫn là đội bóng mạnh với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Trong đó, Chanathip Songkrasin dù không còn ở đỉnh cao phong độ vẫn là cái tên đáng chú ý với đẳng cấp cao.