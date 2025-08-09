Ngôi sao cao hơn 2 mét lập cú đúp, Nam Định vẫn thua CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025 diễn ra chiều 9/8 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Đội đương kim vô địch V.League là Nam Định thất bại với tỷ số 2-3 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Chơi trên sân nhà, các cầu thủ Nam Định chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp một. Đội bóng thành Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và tấn công ở 2 biên. Tuy nhiên, khi tiền đạo chủ lực là Brenner Marlon bị khoá chặt, những tình huống dồn ép của Nam Định không hiệu quả.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội chơi bóng đơn giản và thực dụng. Họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Tận dụng pha kèm người lơ là của hậu vệ Nam Định, Alan Sebastiao dẫn bóng vượt qua thủ môn và ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng ngành công an.

Bước sang hiệp 2, CLB Nam Định tung tiền đạo cao hơn 2 mét là Kyle Hudlin vào sân. Sự điều chỉnh này phát huy tác dụng tức thì. Chính tiền đạo người Anh thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc gỡ hoà cho đội chủ nhà ở tình huống chạm bóng đầu tiên.

Chiều cao hơn 2 mét của Hudlin khiến các hậu vệ CLB Công an Hà Nội vất vả.

Tuy vậy, CLB Nam Định không khai thác được những pha bóng bổng trong thời gian còn lại của trận đấu. CLB Công an Hà Nội mới là đội có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn.

Khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục là sự khác biệt mang tính then chốt giữa 2 đội. Trong thời gian bù giờ, ngay khi CLB Nam Định vừa bỏ lỡ pha bóng đối mặt thủ môn, CLB Công an Hà Nội lập tức đáp trả bằng bàn thắng. Leo Artur khéo léo vượt qua 2 hậu vệ Nam Định để ghi bàn.

Nam Định dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng lại nhận thêm bàn thua. Cú sút xa của Đình Bắc giúp CLB Công an Hà Nội nâng tỷ số lên 3-1 ở phút đá bù thứ 8.

Đó chưa phải bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Nam Định rút ngắn tỷ số sau đó vài phút nhờ pha sút phạt đền của Hudlin. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đội đương kim vô địch V.League gỡ hoà.