Xem trực tiếp CLB Công an TP.HCM vs HAGL ngày 28/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai lúc 19h15 ngày 28/8 thuộc vòng 3 V.League 2025-2026. Trận đấu Công an TP.HCM vs HAGL được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

CLB Công an TP.HCM khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, thất bại sau đó trên sân của Thể Công Viettel đưa đội bóng mới đổi tên này trở lại mặt đất.

Công an TP.HCM thua Thể Công Viettel ở vòng 2.

Thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không có nhiều điểm sáng trong trận thua ở vòng 2. Nguyễn Tiến Linh và Raphael Utzig rơi vào tình trạng đói bóng khi tuyến dưới không có khả năng kiểm soát trước đối thủ mạnh hơn. Trong khi đó, các hậu vệ không có được sự tập trung cần thiết.

CLB Công an TP.HCM vừa thay ngoại binh ở hàng tiền vệ. Noel Mbo là cái tên bị thanh lý, nhường chỗ cho cựu tuyển thủ U20 Australia Peter Makrillos. Thử thách tiếp theo của đội bóng này có độ khó giảm xuống đáng kể, khi HAGL cũng không có được phong độ cao.

Đội bóng phố núi chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, chưa ghi được bàn nào. Điểm số duy nhất của HAGL đến từ nỗ lực của thủ môn Trần Trung Kiên. Tuyển thủ U23 Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc với 10 pha cứu thua, làm nản lòng các chân sút của Hà Nội FC.

HAGL rõ ràng đã sa sút đáng kể so với mùa giải trước, sau khi hàng loạt trụ cột rời đi. Huấn luyện viên Lê Quang Trãi không có nhiều lựa chọn chất lượng cao trong đội hình. Bất cứ trận đấu nào cũng là thử thách khó khăn đối với HAGL.