Trợ lý chửi trọng tài rồi trốn, HLV Công an Hà Nội phải cúi lạy

(VTC News) -

Phút 38 trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội, ban huấn luyện đội bóng ngành công an phản ứng mạnh với các quyết định từ tổ trọng tài. Trong đó, ông Lê Xuân Hải nhận thẻ vàng vì hành vi của mình.

Tuy nhiên, người có phản ứng mạnh mẽ nhất vẫn là cái tên quen thuộc - trợ lý Luis Viegas. Vị này liên tục la hét, chửi bới và một số hành động không đẹp xuất hiện. Đáng chú ý, ông Luis Viegas quyết định chạy thẳng vào phòng thay đồ để trốn. Huấn luyện viên này nhất quyết không ra ngoài dù được 2 đồng nghiệp vào thuyết phục.

HLV Luis Viegas bỏ chạy vào phòng thay đồ.

Trận đấu gián đoạn trong 5 phút khi ông Lê Vũ Linh không thể phạt thẻ. Cực chẳng đã, huấn luyện viên Alexandre Polking đành phải cúi lạy xin lỗi trọng tài rồi nhận thẻ vàng.

Theo quy định của FIFA, nếu trọng tài chính không xác định được các hành vi phản ứng quá mức cho phép trong khu kĩ thuật xuất phát từ ai, người chịu trách nhiệm cao nhất trong khu kĩ thuật sẽ phải nhận thẻ phạt. Trường hợp này, có thể ông Lê Vũ Linh xác định huấn luyện viên trưởng CLB Công an Hà Nội - ông Polking phải chịu trách nhiệm.

Đến lúc CLB Công an Hà Nội cần có biện pháp nhắc nhở các thành viên của mình với hành vi ứng xử trong khu kĩ thuật. Hai mùa vừa qua, nhiều trợ lý của đội bóng ngành công an liên tục nhận thẻ, nhận án phạt vì phản ứng trọng tài.

Trở lại trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội, đội chủ nhà sớm gặp bất lợi khi mất người do 2 thẻ vàng liên tiếp của Trần Trung Hiếu. Trước đó, đội chủ nhà sớm phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm của Alan Sebastiao.

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội không gặp nhiều khó khăn, họ kiểm soát tốt tình hình trên sân. Nguyễn Quang Hải và Leo Artur ghi thêm hai bàn thắng nữa và giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng quan trọng 3-0 trước Becamex TP.HCM. Thầy trò HLV Alexandre Polking tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.