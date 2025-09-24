Xem trực tiếp CAHN đấu với Cebu ngày 24/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

CAHN đấu với Cebu ở lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) lúc 19h30 ngày 24/9. Trận đấu CAHN vs Cebu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Đội đương kim á quân CAHN khởi đầu hành trình tại vòng bảng Cúp Đông Nam Á không như ý. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking thua ngược 1-2 trước Pathum United dù được chơi hơn người trong nửa trận đấu.

CAHN đấu với Cebu trên sân nhà.

Ở đấu trường quốc tế, màn thể hiện của câu lạc bộ Công an Hà Nội không đủ hiệu quả như những trận đấu trong nước. Đội bóng này lặp lại đúng những sai lầm trước Pathum United ở trận hòa Bắc Kinh Quốc An mới đây - tại AFC Champions League 2.

CAHN kiểm soát trận đấu và tấn công tốt. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội là điểm yếu của đội bóng này. Cặp tiền đạo Leo Artur và Alan ghi bàn liên tục nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều tình huống thuận lợi khác. Trong khi đó, hàng phòng ngự của CLB Công an Hà Nội thi thoảng lại mắc lỗi vì mất tập trung hoặc chủ quan.

Ở trận đấu với Cebu, CAHN tiếp tục mất Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra, đội chủ nhà còn có thêm tổn thất với các chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh. Hàng phòng ngự của đội bóng Việt Nam sẽ bị xáo trộn đáng kể.

Cebu bị đánh giá là đội bóng yếu nhất tại bảng A. Trong trận ra quân, họ thua Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Phong độ của đội bóng Philippines ở đấu trường trong nước cũng chưa phải là xuất sắc (thắng 1 trận, thua 1 trận) sau 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.