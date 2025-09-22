Đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2, tiến gần VCK Futsal châu Á 2026

(VTC News) -

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vòng loại giải Futsal châu Á 2026. Với đẳng cấp vượt trội đối thủ, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số đậm.

Đội tuyển Việt Nam giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một. Đại diện của Đông Nam Á dẫn 3-0 chỉ sau 3 phút bóng lăn đầu tiên. Trong đó, Vũ Ngọc Anh ghi cú đúp trong chưa đầy một phút.

Các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi chơi bóng chậm rãi, không tấn công nhiều nhưng mỗi lần lên bóng đều uy hiếp đối thủ. Lần lượt Nguyễn Đa Hải và Nguyễn Thịnh Phát ghi thêm 2 bàn trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Trung Quốc cố gắng tấn công. Đội chủ nhà chơi quyết liệt khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn. Tuy nhiên, thủ môn Phạm Văn Tú hiếm khi phải đối mặt với sự uy hiếp từ những cú sút của đối phương.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiến gần vòng chung kết giải Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thể hiện trình độ vượt trội trong những pha phối hợp tấn công, dù không thực hiện nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi chủ động chơi cầm chừng nhưng tính hiệu quả hơn hẳn đối thủ. Thịnh Phát ghi thêm 2 bàn từ những pha đệm bóng cận thành.

Đội tuyển Trung Quốc thua đậm và không giữ được bình tĩnh. Gu Haitao nhận thẻ đỏ sau khi cố tình đá vào chân cầu thủ Việt Nam. Đội chủ nhà sau đó ghi được 2 bàn thắng để rút ngắn tỷ số.

Đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-2 và giữ chắc ngôi đầu bảng. Sau 2 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Giustozzi ghi được 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 lần. Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam gặp Lebanon - đội bóng nhì bảng vừa bị Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa 1-1.