Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan hôm nay 9/1 trên kênh nào?

U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360, kênh VTV5, HTV và FPT Play. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam khởi đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sớm giành quyền vào tứ kết nếu thắng U23 Kyrgyzstan (đi kèm điều kiện đủ là U23 Ả Rập Xê Út thắng U23 Jordan).

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam "không dễ dàng trước U23 Kyrgyzstan đang rất khát khao đứng dậy sau thất bại 1-0 đầy tiếc nuối trước đội chủ nhà". Dù vậy, với chiến thắng ở trận ra quân, U23 Việt Nam có thể tự tin và thoải mái hơn về mặt tâm lý.

U23 Kyrgyzstan không có Arshen Sharshenbekov do thẻ đỏ ở trận thua U23 Ả Rập Xê Út. Đội bóng vùng Trung Á cũng cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị đánh bại dù mới lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Huấn luyện viên Edmar Lacerda tuyên bố U23 Kyrgyzstan sẽ chơi thiên về phòng ngự, phản công. “Chúng tôi bước vào giải đấu này với tư duy phản công và đã suýt có được 1 điểm trước U23 Ả Rập Xê Út. Chúng tôi cần phải cải thiện khi gặp U23 Việt Nam, một đội bóng giàu kinh nghiệm khác", huấn luyện viên trưởng của U23 Kyrgyzstan cho biết.

Màn trình diễn ở trận đấu với U23 Jordan cho thấy U23 Việt Nam không ngại điều chỉnh lối chơi theo từng đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát trận đấu ở hiệp một và phòng ngự chắc chắn ở hiệp 2 khi dẫn bàn. Dù vậy, U23 Việt Nam cũng có nhiều điểm cần cải thiện, như khả năng phản công trong thế trận phải lùi sâu đội hình.