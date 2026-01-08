  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Kết quả U23 Australia vs U23 Thái Lan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Minh Anh08/01/2026 18:49:50 +07:00
navtcnews@gmail.com
08/01/2026 18:49:50 +07:00
Google News
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 8/1: Đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Australia đấu với U23 Thái Lan mới nhất.

U23 Australia0-0U23 Thái Lan
Tiếp tục cập nhật

Trận U23 Australia đấu với U23 Thái Lan thuộc bảng D giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 9/1.

Đội hình U23 Australia vs U23 Thái Lan

U23 Australia: Steven Hall (1), Aidan Simmons (2), Joshua Rawlins (3), Giuseppe Bovalina (5), Jordi Valadon (8), Aydan Hammond (10), Yaya Dukuly (11), Ethan Alagich (14), Nathan Paull (15), Luka Jovanovic (16), Mathias Macallister (23).

U23 Thái Lan: Boonloet Chommaphat (23), Noiwong Saphoon (2), Nathan James (5), Sittha Boonlha (6), Thanawut Phochai (7), Chawanwit Saelao (8), Wichan Inaram (13), Ichitchai Sienkrthok (16), Iklas Sanron (18), Peeranan Baukhai (19), Phon-ek Jensen (21).

U23 Thái Lan thiếu nhiều trụ cột so với SEA Games 33. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan thiếu nhiều trụ cột so với SEA Games 33. (Ảnh: FAT)

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Tính đến hết trận đấu U23 Australia gặp U23 Thái Lan, cục diện bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 như sau.

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Việt Nam12-03
2Ả Rập Xê Út11-03
3Kyrgyzstan10-10
4Jordan10-20

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Nhật Bản15-03
2UAE12-03
3Qatar10-20
4Syria10-50

Bảng C

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Uzbekistan13-23
2Hàn Quốc10-01
3Iran10-01
4Lebanon12-30

Bảng D

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Iraq000
2Australia000
3Thái Lan000
4Trung Quốc000
Bình luận
vtcnews.vn