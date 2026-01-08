Kết quả U23 châu Á 2026: Đội từng thắng U23 Việt Nam đứng đầu bảng 'tử thần'

(VTC News) -

Video: U23 Uzbekistan 3-2 U23 Lebanon

Sau khi đương kim vô địch U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh bằng việc đánh bại U23 Syria 5-0, đến lượt đội á quân kỳ trước là U23 Uzbekistan phô diễn năng lực. Đội bóng vùng Trung Á giành chiến thắng 3-2 trước U23 Lebanon để đứng đầu bảng C - bảng đấu được coi là bảng "tử thần" với sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, U23 Iran.

Dù chỉ thắng cách biệt 1 bàn, U23 Uzbekistan - đội bóng mới thắng U23 Việt Nam 1-0 ở giải giao hữu cách đây chưa lâu - trên thực tế hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mô tả "đoàn quân của huấn luyện viên Ravshan Khaydarov chơi bùng nổ trong 60 phút đầu, tấn công đầy tốc độ và năng lượng".

U23 Uzbekistan ghi bàn đầu tiên ở phút 24. Cú sút xa uy lực của Saidumarkhon Saidnurullayev bị thủ môn U23 Lebanon đẩy ra, đúng tầm băng vào của Amirbek Saidov. Tiền đạo này dễ dàng dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng vùng Trung Á.

Sau bàn thắng, Uzbekistan chơi đầy tự tin và liên tục tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm, đặc biệt là từ Saidov. Dù vậy, U23 Uzbekistan chỉ có thể kết thúc hiệp 1 với lợi thế mong manh 1 bàn.

U23 Uzbekistan đánh bại U23 Lebanon.

Sang hiệp 2, đội đương kim á quân nhân đôi cách biệt bằng pha phản công nhanh ở phút 50. Đường căng ngang của Nurlan Ibraimov bên cánh phải chạm người hậu vệ Jad Smaira đổi hướng, khiến thủ môn U23 Lebanon bị bất ngờ, tạo điều kiện để Ravshan Khayrullaev đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Tình thế càng trở nên khó khăn cho Lebanon ở phút 57, khi cú phá bóng thiếu lực của hậu vệ đội bogns này vô tình trở thành đường kiến tạo cho Sardorbek Bakhromov. Cầu thủ Uzbekistan tung cú sút rất mạnh, đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

U23 Uzbekistan sau đó chơi bóng có phần chủ quan. Họ để U23 Lebanon vùng lên ghi 2 bàn trong những phút cuối trận. Dù vậy, U23 Uzbekistan vẫn kiểm soát được tình hình và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6/1 đến 24/1. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam cần chiếm vị trí đứng đầu hoặc thứ hai trên bảng xếp hạng để giành quyền đi tiếp tại giải U23 châu Á. Cục diệnbảng xếp hạng U23 châu Á 2026 được Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 1 2-0 3 2 Ả Rập Xê Út 1 1-0 3 3 Kyrgyzstan 1 0-1 0 4 Jordan 1 0-2 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 1 5-0 3 2 UAE 1 2-0 3 3 Qatar 1 0-2 0 4 Syria 1 0-5 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 1 3-2 3 2 Hàn Quốc 1 0-0 1 3 Iran 1 0-0 1 4 Lebanon 1 2-3 0

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Iraq 0 0 0 2 Australia 0 0 0 3 Thái Lan 0 0 0 4 Trung Quốc 0 0 0