Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 10/3 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng thuộc vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360 (gồm ứng dụng TV360, website tv360.vn). Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ ba tại bảng C sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 điểm sau khi thắng Ấn Độ 2-1, thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-1. Trên lý thuyết, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng nhưng rất khó đạt được.

Huỳnh Như và đồng đội cần giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số bất kỳ - điều kiện được xem là bất khả thi do chênh lệch trình độ quá xa giữa 2 đội tuyển. Nếu xuất sắc cầm hòa Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam phải mong đợi các đồng nghiệp Ấn Độ giành chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc).

Trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất là thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng thứ 3 tại bảng C. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với Philippines (bảng A) cho suất cuối cùng vào tứ kết, cũng là tấm vé tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028.

Philippines ở bảng A có 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bàn thua là -2. Để xếp trên đối thủ này, đội tuyển Việt Nam không được thua Nhật Bản với tỷ số cách biệt trên 2 bàn. Trong trường hợp thất bại với tỷ số 0-2 và không nhận thêm thẻ phạt, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm giữa 2 đội Việt Nam và Philippines (do 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số so sánh).

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 16h hôm nay 10/3 tại Perth, Australia. Trọng tài là bà Kim Yu-jeong (Hàn Quốc).

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.