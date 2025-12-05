Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Malaysia hôm nay 5/12 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt" và kênh truyền hình VTV 5 Tây Nguyên. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt đối đầu Malaysia, Myanmar và Philippines. Đây là bảng đấu khó với sự cạnh tranh rất lớn khi có tới 3 trong số 4 đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á góp mặt. Myanmar và Philippines rõ ràng là những đối thủ đáng gờm đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Đánh giá về thử thách tại SEA Games 33, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết. Myanmar và Philippines đều được đầu tư mạnh. Chúng ta phải quyết tâm lớn hơn nữa".

Malaysia có sự tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng đội bóng này vẫn ở trình độ dưới so với đội tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của Huỳnh Như và đồng đội ở trận ra quân đương nhiên là giành chiến thắng, thậm chí là phải tạo ra được tỷ số chênh lệch lớn nhất có thể để chiếm ưu thế về chỉ số phụ.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 18h30 hôm nay 5/12 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).