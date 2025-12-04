Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ loại trụ cột ngay trước SEA Games 33

(VTC News) -

Theo danh sách mà trang chủ SEA Games 33 cập nhật, phụ công trẻ Lê Như Anh được bổ sung thay thế cho đàn chị Nguyễn Thị Trinh. Điều này khiến nhiều cổ động viên bất ngờ, bởi Nguyễn Trinh vẫn tập luyện cùng đồng đội trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, Như Anh chưa từng tham dự SEA Games.

Việc thay đổi nhân sự phút chót có thể ảnh hưởng đến chiến thuật của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhất là khi đội bóng đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình và trải qua nhiều giải quốc tế trong năm. Tuy vậy, ban huấn luyện tin rằng Như Anh có thể hòa nhập nhanh nhờ khả năng chắn bóng tốt và phong độ ổn định tại giải quốc nội.

Nguyễn Thị Trinh không tham dự SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam từng đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng, nhất là sau màn trình diễn thuyết phục ở chặng 2 SEA V.League 2025 với chức vô địch trên sân nhà hồi tháng 8. Trong trận đấu đó, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền toả sáng với 45 điểm, góp công lớn vào chiến thắng lịch sử.

Tuy nhiên, sự biến động quan trọng về lực lượng khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giảm bớt kỳ vọng. Không có sự phục vụ của Bích Tuyền vì lý do cá nhân và chấn thương, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mất đi mũi tấn công chủ lực. Tổn thất về lực lượng buộc ngành thể thao phải xem xét lại chỉ tiêu, điều chỉnh từ huy chương vàng xuống huy chương bạc nhằm giảm áp lực và giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhờ đội hình đồng đều với sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy, cùng các gương mặt giàu kinh nghiệm như Bích Thủy, Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang và Kim Thanh.

Ở vòng bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng đấu này được xem là thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến bán kết. Trong khi đó, bảng A quy tụ chủ nhà Thái Lan, Philippines và Singapore.