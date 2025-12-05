Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 5/12: Bóng đá Việt Nam đối đầu Malaysia

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 3/12 có trận đấu đáng chú ý giữa Việt Nam và Malaysia ở môn bóng đá nữ. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 5/12 tại sân vận động Chonburi (Thái Lan).

Đây là trận đấu rất quan trọng, đội tuyển nữ Việt Nam cần thắng đậm. Tại SEA Games 33, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu khó khi phải cạnh tranh với Myanmar và Philippines. Malaysia bị đánh giá là đội yếu nhất bảng. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng đội bóng này đồng thời tích lũy chỉ số phụ tốt.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận đầu tiên tại SEA Games 33, gặp Malaysia.

Môn bóng đá nam tiếp tục lượt trận đầu tiên của vòng bảng. U22 Myanmar đấu với U22 Philippines ở bảng C (diễn ra tại Chiangmai). U22 Việt Nam được nghỉ đến ngày 11/12 mới thi đấu trận tiếp theo.

Ngoài bóng đá, SEA Games 33 còn có môn bóng chày diễn ra hôm nay. Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Thái Lan lúc 14h.

Các trận đấu bóng đá cũng như những môn thể thao khác của SEA Games 33 được chiếu trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 và hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt").

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 3/12

Bóng đá

18h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia

18h: U22 Myanmar vs U22 Philippines

Bóng chày

14h: Việt Nam vs Thái Lan.

Thông tin SEA Games 33

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 năm 2025 diễn ra tại 2 thành phố Bangkok và Chonburi, Thái Lan. Lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) ngày 9/12 và bế mạc ngày 20/12.

Dự kiến, hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Chương trình thi đấu của SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thể thao (93 phân môn), tương ứng với 574 bộ huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.165 thành viên (bao gồm huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ và quan chức), tranh tài ở 47 môn với mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng, nằm trong nhóm dẫn đầu.