Xem trực tiếp Becamex TP.HCM vs Công an Hà Nội ngày 24/8 mấy giờ, kênh nào?

Becamex TP.HCM đấu với Công an Hà Nội là trận đấu muộn nhất vòng 2 V.League 2025-2026. Trận đấu Becamex TP.HCM vs CAHN diễn ra lúc 18h ngày 24/8, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trận đấu trên nền tảng TV360, MyTV và kênh truyền hình SCTV, HTV Thể thao.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Becamex TP.HCM vs Công an Hà Nội.

CAHN hòa Thể Công viettel ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Becamex TP.HCM khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, tỷ số này chưa hẳn phản ánh sức mạnh của đội bóng từng mang tên Bình Dương. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức chỉ hay hơn đối thủ ở khả năng tận dụng cơ hội.

Ngược lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội cho thấy sự ổn định về lối chơi. Đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia hoàn toàn áp đảo và ở thế "cửa trên" trong trận đấu với Thể Công Viettel. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ giành được một điểm.

Kịch bản này lặp lại khi CLB CAHN chạm trán Pathum United tại Cúp Đông Nam Á vào giữa tuần. Đội bóng ngành công an tận dụng cơ hội không tốt. Bộ đôi Alan Sebastiao và Leo Artur xử lý cá nhân và phối hợp với nhau rất tốt nhưng chính họ cũng bỏ lỡ không ít tình huống có thể ghi bàn.

Việc mất sức cho trận đấu giữa tuần cũng là yếu tố bất lợi của CLB Công an Hà Nội trước chuyến làm khách trên sân Gò Đậu. Do vậy, đây là trận đấu nhiều rủi ro đối với đội bóng ngành công an.