Xem lại bàn thua hy hữu khiến đội của cố vấn Park Hang-seo mất chiến thắng

V.LeagueChủ Nhật, 09/11/2025 06:00:00 +07:00
Bàn thua đến chỉ một phút sau khi mở tỷ số khiến câu lạc bộ Bắc Ninh bị Phú Thọ cầm hòa ở vòng 7 giải Hạng Nhất.

Highlight Bắc Ninh 1-1 Phú Thọ

Chạm trán CLB Phú Thọ, CLB Bắc Ninh - đội bóng có ông Park Hang-seo làm cố vấn - ghi bàn mở tỷ số ở hiệp 2. Tuy nhiên, ngay sau khi giao bóng, đội khách có bàn gỡ hòa trong tình huống hy hữu. Thủ môn Bắc Ninh lao ra nhưng không bắt bóng mà quyết định dùng chân phá ra. Cú đá đập trúng vào tiền đạo của Phú Thọ bay ngược về khung thành, khiến đội chủ nhà nhận bàn thua.

Tiểu Minh
