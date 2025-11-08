Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 11 mới nhất

Vòng 11 là vòng đấu cuối cùng của V.League trong năm 2025, diễn ra trước khi giải tạm nghỉ khoảng 2 tháng để đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 và U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Câu lạc bộ Ninh Bình chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng, kể cả trong trường hợp họ thua trên sân của CA TP.HCM.
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa là một trong những trận "chung kết ngược". Cả 2 câu lạc bộ đều vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng với cùng 7 điểm.
Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Ninh Bình
|10
|22/8
|24
|2
|CAHN
|8
|16/5
|20
|3
|Thể Công Viettel
|9
|14/6
|18
|4
|Hải Phòng
|10
|19/13
|17
|5
|CA TP.HCM
|10
|11/10
|17
|6
|Hà Tĩnh
|10
|9/10
|15
|7
|Hà Nội
|10
|17/14
|14
|8
|Becamex TP.HCM
|10
|13/17
|11
|9
|Nam Định
|9
|9/13
|9
|10
|SLNA
|10
|9/14
|7
|11
|Đà Nẵng
|10
|9/15
|7
|12
|Thanh Hóa
|9
|8/14
|7
|13
|HAGL
|9
|5/12
|7
|14
|PVF-CAND
|10
|10/20
|7
Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|8/11
|18h
|PVF CAND vs Thể Công Viettel
|9/11
|17h
|Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
|9/11
|18h
|Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM
|9/11
|18h
|Hải Phòng vs Đà Nẵng
|9/11
|19h15
|CA TP.HCM vs Ninh Bình
|10/11
|18h
|Nam Định vs Hà Nội
|10/11
|19h15
|CAHN vs Hà Tĩnh
Thể thức V.League 2025-2026
V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.
