Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 11 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 11), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 11 là vòng đấu cuối cùng của V.League trong năm 2025, diễn ra trước khi giải tạm nghỉ khoảng 2 tháng để đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 và U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Câu lạc bộ Ninh Bình chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng, kể cả trong trường hợp họ thua trên sân của CA TP.HCM.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa là một trong những trận "chung kết ngược". Cả 2 câu lạc bộ đều vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng với cùng 7 điểm.

Hà Nội FC đấu với Nam Định ở vòng 11 V.League.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình1022/824
2CAHN816/520
3Thể Công Viettel914/618
4Hải Phòng1019/1317
5CA TP.HCM1011/1017
6Hà Tĩnh109/1015
7Hà Nội1017/1414
8Becamex TP.HCM1013/1711
9Nam Định99/139
10SLNA109/147
11Đà Nẵng109/157
12Thanh Hóa98/147
13HAGL95/127
14PVF-CAND1010/207

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League

NgàyGiờTrận đấu
8/1118hPVF CAND vs Thể Công Viettel
9/1117hHoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
9/1118hSông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM
9/1118hHải Phòng vs Đà Nẵng
9/1119h15CA TP.HCM vs Ninh Bình
10/1118hNam Định vs Hà Nội
10/1119h15CAHN vs Hà Tĩnh

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

