Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 7

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 mới nhất (vòng 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 7 giải Hạng Nhất, Đại học Văn Hiến hòa Trẻ PVF CAND với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến 2 đội bóng không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

CLB Khánh Hòa có cơ hội nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi khi chỉ gặp đội áp chót là Đồng Tháp. Trong khi đó, đội nhì bảng Đồng Nai chạm trán đối thủ hạng 4 là Quy Nhơn United.

Đại học Văn Hiến hòa Trẻ PVF CAND.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Khánh Hòa611 - 315
2Đồng Nai613 - 614
3TP.HCM612 - 711
4Quy Nhơn United614 - 1010
5Quảng Ninh66 - 510
6Bắc Ninh67 - 69
7Trẻ PVF CAND710 - 109
8ĐH Văn Hiến76 - 98
9Phú Thọ68 - 125
10Long An64 - 104
11Đồng Tháp63 - 63
12Thanh niên TP.HCM67 - 172

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Hạng Nhất

NgàyGiờTrận đấu
7/1116hĐại học Văn Hiến 1-1 Trẻ PVF CAND
8/1116hBắc Ninh vs Phú Thọ
8/1116hTP.HCM vs Quảng Ninh
8/1118hĐồng Nai vs Quy Nhơn United
9/1116hLong An vs Thanh niên TP.HCM
9/1117hKhánh Hòa vs Đồng Tháp

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

