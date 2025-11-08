Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 7

(VTC News) -

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 7 giải Hạng Nhất, Đại học Văn Hiến hòa Trẻ PVF CAND với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến 2 đội bóng không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

CLB Khánh Hòa có cơ hội nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi khi chỉ gặp đội áp chót là Đồng Tháp. Trong khi đó, đội nhì bảng Đồng Nai chạm trán đối thủ hạng 4 là Quy Nhơn United.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 7)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Khánh Hòa 6 11 - 3 15 2 Đồng Nai 6 13 - 6 14 3 TP.HCM 6 12 - 7 11 4 Quy Nhơn United 6 14 - 10 10 5 Quảng Ninh 6 6 - 5 10 6 Bắc Ninh 6 7 - 6 9 7 Trẻ PVF CAND 7 10 - 10 9 8 ĐH Văn Hiến 7 6 - 9 8 9 Phú Thọ 6 8 - 12 5 10 Long An 6 4 - 10 4 11 Đồng Tháp 6 3 - 6 3 12 Thanh niên TP.HCM 6 7 - 17 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 7/11 16h Đại học Văn Hiến 1-1 Trẻ PVF CAND 8/11 16h Bắc Ninh vs Phú Thọ 8/11 16h TP.HCM vs Quảng Ninh 8/11 18h Đồng Nai vs Quy Nhơn United 9/11 16h Long An vs Thanh niên TP.HCM 9/11 17h Khánh Hòa vs Đồng Tháp

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

