Xe tải tông sập giá long môn trên cao tốc: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

(VTC News) -

Video: Xe ben tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM

Tối 25/9, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, vụ xe tải kéo đổ giá long môn trên cao tốc có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện trong vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 24/9, tại Km00+720 đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM.

Thời điểm trên, xe tải tự đổ biển số 50E-317.xx do Lê Yên Thanh (SN 1995) cầm lái, chạy theo hướng từ đường Mai Chí Thọ về cầu Mương Kênh.

Hiện trường vụ xẻ tải tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến khu vực trên, do phần thùng tự đổ không được hạ xuống, thùng xe va vào giá long môn gắn biển báo. Cú va chạm khiến toàn bộ giá long môn đổ vào hàng rào tôn bảo vệ an toàn thi công công trình thuộc Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm khoảng 63m hàng rào tôn bị hư hỏng. Giá long môn gắn biển báo cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bình Trưng khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực, thu thập thông tin từ những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm của những người liên quan.