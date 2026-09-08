Xe tải Thành Hưng: Chuyển nhà trọn gói tại TP.HCM, giá từ 250.000 đồng

(VTC News) -

Giá xe công khai theo tải trọng, vật tư đóng gói không tính tiền

Bảng giá đăng trên trang chuyển nhà trọn gói của Thành Hưng tính theo cỡ xe và quãng đường. Xe 500kg có giá mở cửa 250.000 đồng cho 10km đầu, từ km thứ 11 đến km thứ 44 tính 13.000 đồng mỗi km, từ km thứ 45 trở đi tính 12.000 đồng.

Xe 750kg có giá mở cửa 300.000 đồng, xe 1,5 tấn 400.000 đồng, xe 1,9 tấn 500.000 đồng và xe 2 tấn 700.000 đồng. Phí chờ tính theo giờ, xe 500kg là 70.000 đồng, xe 2 tấn là 200.000 đồng. Bốc xếp hai đầu tính riêng theo xe: 200.000 đồng với xe 500kg và 750kg, 800.000 đồng với xe 2 tấn.

Đội bốc xếp Thành Hưng khiêng ghế gỗ nguyên khối ra khỏi phòng khách, bàn bên cạnh đã quấn màng PE. (Ảnh: Thành Hưng)

Vật tư đóng gói gồm ba thứ không tính tiền: thùng carton, màng PE, băng keo. Tháo lắp máy lạnh từ 100.000 đồng một máy. Nhà trong hẻm nhỏ, nhà ở lầu cao không thang máy, nhà có hầm chung cư và nhà muốn chuyển ban đêm, nhân viên sẽ khảo sát xem tại chỗ rồi mới báo phần phí. Khách hàng đặt lịch trước 3 ngày được giảm 10% trên giá cước.

Khảo sát trước, ký hợp đồng rồi mới làm

Khách hàng gọi tổng đài, nêu địa chỉ đi, địa chỉ đến, ngày muốn chuyển và lượng đồ ước chừng. Nhà ít đồ được báo giá ngay qua điện thoại. Khách hàng ở trong hẻm gửi ảnh đầu hẻm qua Zalo 0901 334 979 để nhân viên chọn cỡ xe trước khi đến.

Đối với nhà có nhiều nội thất cần tháo lắp, nhân viên sẽ đến tận nơi đếm đồ, đo cầu thang, xem đường vào và hỏi ban quản lý giờ được chở đồ qua thang máy. Hẻm dưới 2m xe tải không vào được, Thành Hưng dùng xe 500kg trung chuyển ra đầu hẻm và xe đẩy kéo hàng (phần này ghi rõ trong báo giá).

Xe van chở cây cảnh và đồ nhà ra khỏi hẻm, cỡ xe chọn sau khi xem ảnh đầu hẻm. (Ảnh: Thành Hưng)

Hai bên ký hợp đồng có đóng dấu công ty. Đúng giờ hẹn, đội bốc xếp mặc áo đỏ in logo đến tháo đồ, bọc từng món, xếp lên xe theo nhóm rồi lắp lại tại nhà mới theo chỉ dẫn của khách hàng. Xong việc, khách hàng kiểm lại đồ và vị trí đặt rồi ký biên bản, sau đó mới thanh toán.

Đồ điện lạnh và đồ dễ vỡ đóng riêng

Khách hàng rút điện tủ lạnh trước 3 đến 4 giờ để xả hết đá. Nhân viên tháo rời kệ, bọc màng PE, quấn thêm một lớp xốp hơi, lót carton bốn mặt rồi dán băng keo cố định trước khi đưa lên xe. Tủ đi xe luôn đặt đứng, tới nhà mới chờ khoảng 2 giờ rồi mới cắm điện lại.

Máy lạnh do thợ của Thành Hưng tháo, thu gas rồi lắp lại ở nhà mới, tính riêng từ 100.000 đồng một máy. Ly chén, gương, chai lọ và đồ gốm đóng thùng riêng có ghi chữ dễ vỡ, không xếp chung thùng với đồ nặng. Két sắt, tủ thờ, đàn piano và bể cá còn nước phải báo lúc khảo sát để Thành Hưng bố trí thêm người và xe đẩy chuyên dụng.

Đền 100% giá thị trường nếu đồ hư do nhân viên

Hợp đồng của Thành Hưng có điều khoản bảo hiểm tài sản. Đồ vỡ hoặc mất trong lúc nhân viên đóng gói và chở được đền 100% giá trị theo giá thị trường tại lúc bàn giao. Đồ do khách hàng tự đóng thùng mà hỏng bên trong thì khách phải chịu chi phí. Nếu khách hàng chỉ thuê xe và tự bốc xếp, Thành Hưng sẽ cho thuê xe riêng, có hoặc không kèm người bốc xếp và trách nhiệm đền chỉ tính trên phần chở.

Đội áo đỏ dùng cẩu đưa tượng gỗ đã bọc lót lên bậc thềm, loại đồ này phải báo trước lúc khảo sát. (Ảnh: Thành Hưng)

Khách hàng muốn liên hệ tới Công ty Thành Hưng cần chú ý những điều sau: tổng đài duy nhất 1800.0077; số Zalo 0901 334 979; hợp đồng đóng dấu Công ty Vận Tải Thành Hưng, mã số thuế 0317156768; đội bốc xếp mặc áo đỏ in logo; thùng carton và xe tải in logo cùng số tổng đài.

Nếu 1 trong những thông tin này không chính xác, khách hàng gọi lại tổng đài để kiểm tra trước khi giao chìa khoá nhà.

Thành Hưng có chi nhánh tại 12 quận của TP.HCM và 10 tỉnh gồm Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Vũng Tàu, Nha Trang và Cà Mau. Tổng đài nhận đặt lịch 24 giờ mỗi ngày; giờ chuyển tại chung cư xếp theo quy định của ban quản lý từng toà.