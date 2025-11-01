Xe Skoda Superb lập kỷ lục thế giới: Chạy hơn 2.800 km chỉ với một bình dầu

(VTC News) -

Hãng xe đến từ Cộng hòa Séc - Skoda vừa ghi tên mình vào Sách Kỷ lục Guinness với thành tích chạy hơn 2.800 km chỉ với 1 bình nhiên liệu.

Tay đua người Ba Lan Miko Marczyk đã điều khiển chiếc Skoda Superb 2.0 TDI vượt quãng đường 2.831 km chỉ với một bình dầu, tương đương mức tiêu thụ trung bình chỉ 2,61 lít/100 km. Mức này thấp hơn gần một nửa so với con số công bố chính thức của nhà sản xuất (4,8 lít/100 km).

Chiếc xe Skoda Superb 2.0 TDI đã vượt quãng đường 2.831 km chỉ với một bình dầu duy nhất. (Ảnh: ND TV Auto)

Đây là chiếc Skoda Superb thế hệ thứ tư, phiên bản Essence tiêu chuẩn do Skoda Ba Lan cung cấp.

Chiếc xe được trang bị động cơ diesel 2.0 TDI, sản sinh công suất 110 kW (tương đương 150 mã lực), mô-men xoắn 360 Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG cùng bộ mâm 16 inch. Nói cách khác, chiếc xe này hoàn toàn không có bất kỳ tinh chỉnh đặc biệt nào phục vụ cho kỷ lục.

Điều đáng nói là Marczyk chỉ sử dụng nhiên liệu diesel thông thường thay vì loại cao cấp. Anh cho biết nếu thực hiện lại, anh sẽ thử dùng nhiên liệu chất lượng cao hơn với mục tiêu chinh phục mốc 3.000 km trên một bình nhiên liệu – một con số khó tin.

Khi động cơ diesel vẫn đang bị chỉ trích vì ảnh hưởng môi trường, kỷ lục này đã “giải oan” phần nào cho công nghệ dầu truyền thống. Bởi dù gây tranh cãi, hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu của diesel vẫn vượt trội so với xăng và Skoda Superb đã chứng minh điều đó một cách ấn tượng.

Miko Marczyk - tay đua từng nhiều lần vô địch giải rally quốc gia Ba Lan chính là người lập kỷ lục. (Ảnh: ND TV Auto)

Trung bình, mức tiêu thụ chỉ 2,61 lít/100 km đồng nghĩa với việc chiếc Superb có thể chạy từ Ba Lan đến tận bờ Địa Trung Hải mà không cần tiếp nhiên liệu. Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và tối ưu nhiên liệu của Skoda.

5 bí quyết tiết kiệm nhiên liệu từ “người lập kỷ lục”

Sau khi lập kỷ lục, Marczyk đã chia sẻ 5 bí quyết thực tế giúp tài xế lái xe hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn:

- Giữ áp suất lốp chuẩn xác: Áp suất đúng giúp giảm ma sát, tối ưu tiêu hao nhiên liệu.

- Luôn nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi: Khi tỉnh táo, người lái dễ điều chỉnh tốc độ ổn định hơn.

- Quan sát và dự đoán tình huống giao thông: Hạn chế phanh đột ngột, giúp xe duy trì quán tính mượt mà.

- Tăng tốc từ từ và sử dụng chế độ Eco – Giúp động cơ hoạt động trong dải hiệu suất tối ưu.

- Tận dụng hướng gió thuận lợi: Giảm lực cản và tăng hiệu quả tiêu hao nhiên liệu.