Khám phá những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích cho chủ xe Skoda Kushaq

(VTC News) -

Ngay khi bước vào khoang nội thất của chiếc Kushaq Style, người lái dễ dàng nhận ra đây là một chiếc xe “nghĩ cho chủ nhân”. Ghế lái được bọc da, chỉnh điện 6 hướng và tích hợp làm mát - một tính năng hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như tại Việt Nam.

Skoda Kushaq.

Trong khi đó, nhiều mẫu xe cùng phân khúc B-SUV hiện nay vẫn sử dụng ghế da thông thường và chưa tích hợp khả năng làm mát, vốn giúp tăng sự thoải mái trong những hành trình dài hoặc khi di chuyển thường xuyên trong nội đô.

Hàng ghế sau của Skoda Kushaq được thiết kế hướng đến sự thoải mái cho cả gia đình. Với chiều dài cơ sở lên đến 2.651 mm – thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc – khoảng để chân cho hành khách phía sau rộng khoảng 23 cm, tạo điều kiện ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài. Xe được trang bị hai cửa gió điều hoà, hai cổng sạc USB-C, bệ tỳ tay tích hợp khay để cốc, túi lưới đựng tài liệu và khe để điện thoại, giúp nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, móc cài ghế trẻ em ISOFIX cũng là một điểm cộng đáng chú ý, đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, đề cao yếu tố an toàn và thuận tiện.

Ở phiên bản Kushaq Style, người dùng sẽ nhận thấy một số trang bị được bổ sung để nâng cao trải nghiệm trong xe. Xe có cửa sổ trời đơn, sạc không dây, và gương chiếu hậu tràn viền - những chi tiết nhỏ góp phần tạo nên cảm giác hiện đại và thoáng đãng cho khoang cabin. Hệ thống âm thanh gồm 6 loa và 1 loa subwoofer mang lại trải nghiệm nghe nhạc rõ nét và đầy đủ hơn, phù hợp với nhu cầu giải trí cả khi di chuyển trong thành phố lẫn trên cao tốc.

Hệ thống điều hòa của Skoda Kushaq là loại tự động một vùng, tích hợp chức năng lọc bụi mịn Air Care. Trong bối cảnh chất lượng không khí tại nhiều đô thị lớn chưa được cải thiện rõ rệt, tính năng này hỗ trợ duy trì môi trường cabin trong lành và dễ chịu hơn cho người ngồi trong xe, đặc biệt trong các hành trình dài hoặc thời điểm nắng nóng, kẹt xe.

Những chi tiết “đậm chất châu Âu” như vô-lăng hai chấu tích hợp lẫy chuyển số, nút xoay điều khiển đèn, hay cảm biến gạt mưa tự động giúp người lái rảnh tay, tập trung hơn khi di chuyển dưới mưa. Gương chống chói điện tử cũng góp phần tăng độ an toàn khi lái xe ban đêm.

Tính thực dụng của Skoda còn thể hiện qua những tiện nghi hiếm ai để ý nhưng lại khiến người dùng gật gù hài lòng: Hộc để thẻ vé trên táp-lô, cửa che bậc ba lê giúp chống bẩn quần áo khi bước lên/xuống, hay cốp sau rộng 385 lít có móc treo đồ chắc chắn. Không cần phải “cao cấp hóa” mọi thứ, chỉ cần thực sự hữu ích là đủ để người dùng trân trọng từng trải nghiệm.

Camera lùi trên xe có vạch dẫn hướng động, giúp việc đỗ xe trong phố trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là với những tài xế mới hoặc di chuyển trong khu vực đông đúc.

Thay vì chạy theo những công nghệ “hợp mốt” xuất hiện trên một số mẫu xe cùng phân khúc, Skoda lựa chọn hướng đi khác biệt: Tập trung vào nền tảng cốt lõi với khung gầm MQB linh hoạt được kế thừa từ tập đoàn mẹ Volkswagen, kết hợp thân vỏ sử dụng thép siêu chịu lực bố trí tại các điểm then chốt, mang đến cảm giác lái đầm chắc ấn tượng. Động cơ 1.0 TSI tăng áp cùng hộp số 6AT giúp xe phản hồi nhanh nhạy ngay từ những cú nhấn ga đầu tiên, thay vì cảm giác “trôi” thường gặp ở nhiều xe dùng hộp số CVT.

Skoda Kushaq tạo khác biệt bằng cách chăm chút những chi tiết nhỏ, tinh tế, mang lại giá trị sử dụng thực tế.

Skoda không chạy theo xu hướng để “làm hài lòng số đông”, mà chọn xây dựng một mẫu xe phục vụ trải nghiệm cầm lái thật, đề cao cảm giác vững tin và kiểm soát, điều mà người dùng cá tính và hiểu rõ nhu cầu của mình sẽ đặc biệt trân trọng.

Với mức giá chỉ từ 589 triệu đồng cho bản Ambition và 639 triệu cho bản Style (đã áp dụng ưu đãi tháng 8/2025), Skoda Kushaq không chỉ là một chiếc xe để di chuyển mà còn là lựa chọn của những người đề cao chất lượng thật, giá trị sử dụng bền lâu, và không bị hấp dẫn bởi những “ánh sáng lấp lánh nhất thời”. Bởi lẽ, đẳng cấp đôi khi không nằm ở những gì to tát, mà đến từ những tiện nghi nhỏ, đủ dùng và đúng lúc.