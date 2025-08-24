Mẫu sedan Skoda Slavia chưa ra mắt bất ngờ tham gia hành trình xuyên Việt

Trải qua một nửa hành trình kéo dài 8 ngày từ điểm xuất phát TP.HCM, đoàn xe Skoda gồm các mẫu Kushaq, Karoq, Kodiaq và Slavia đã vượt Đèo Hải Vân, ghé thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn xe gồm tổng cộng 9 chiếc xe chính, bao gồm 5 chiếc Kushaq - mẫu SUV/crossover đô thị của Cộng hòa Séc đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, 2 chiếc Karoq và 2 chiếc Kodiaq thế hệ mới nhất được nhập khẩu nguyên chiếc. Tại Đà Nẵng, 3 chiếc Slavia - mẫu sedan đô thị đầu tiên do Skoda sản xuất tại Việt Nam nhưng chưa chính thức ra mắt đã tham gia đoàn, nâng tổng số xe lên 12 chiếc. Các xe đều được dán đồng bộ decal mang chủ đề “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, kết hợp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và các họa tiết biểu tượng lịch sử.
Hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” đi qua nhiều địa danh từ miền nam ra bắc, dự kiến kết thúc tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) vào ngày 26/8. Tại điểm dừng chân cuối, đoàn xe Skoda mang biểu tượng của hành trình sẽ được trưng bày, mang đến cho người dân Thủ đô cơ hội chiêm ngưỡng trực tiếp.
Sự kiện cũng là dịp để Skoda giới thiệu bộ tứ sản phẩm chủ lực gồm Kushaq, Slavia, Karoq, Kodiaq và hé mở hình ảnh của Slavia. Với đầy đủ lựa chọn từ sedan đến SUV, cùng mức giá trải rộng từ khoảng 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng, Skoda kỳ vọng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Việt.
Một số hình ảnh khác của hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất":
Skoda, thương hiệu ô tô lâu đời đến từ Cộng hòa Séc và là một trong những thành viên chủ chốt của tập đoàn Volkswagen – tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới, có mặt tại Việt Nam từ năm 2023. Thông qua hợp tác với Thành Công Group, Skoda đặt mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất và phân phối của hãng tại khu vực Đông Nam Á.
Bình luận