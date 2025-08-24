Mẫu sedan Skoda Slavia chưa ra mắt bất ngờ tham gia hành trình xuyên Việt

(VTC News) -

Trải qua một nửa hành trình kéo dài 8 ngày từ điểm xuất phát TP.HCM, đoàn xe Skoda gồm các mẫu Kushaq, Karoq, Kodiaq và Slavia đã vượt Đèo Hải Vân, ghé thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

Mẫu Slavia Active (màu trắng) trong đoàn xe Skoda khi đi qua Cầu Hiền Lương.

Đoàn xe gồm tổng cộng 9 chiếc xe chính, bao gồm 5 chiếc Kushaq - mẫu SUV/crossover đô thị của Cộng hòa Séc đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, 2 chiếc Karoq và 2 chiếc Kodiaq thế hệ mới nhất được nhập khẩu nguyên chiếc. Tại Đà Nẵng, 3 chiếc Slavia - mẫu sedan đô thị đầu tiên do Skoda sản xuất tại Việt Nam nhưng chưa chính thức ra mắt đã tham gia đoàn, nâng tổng số xe lên 12 chiếc. Các xe đều được dán đồng bộ decal mang chủ đề “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, kết hợp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và các họa tiết biểu tượng lịch sử.

Slavia là dòng xe dựa trên cơ sở nền tảng MQB A0 IN của tập đoàn mẹ Volkswagen Group. Tất cả các phiên bản Slavia đều dùng chung động cơ xăng tăng áp 1.0L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 175Nm.

Hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” đi qua nhiều địa danh từ miền nam ra bắc, dự kiến kết thúc tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) vào ngày 26/8. Tại điểm dừng chân cuối, đoàn xe Skoda mang biểu tượng của hành trình sẽ được trưng bày, mang đến cho người dân Thủ đô cơ hội chiêm ngưỡng trực tiếp.

Slavia có 4 phiên bản: Active, Ambition, Style và Style trang bị cửa sổ trời. Theo nhiều dự đoán, giá bán khởi điểm từ khoảng 450 triệu đồng, trong đó bản cao cấp nhất (Style) có thể đạt mức khoảng 530 triệu đồng.

Sự kiện cũng là dịp để Skoda giới thiệu bộ tứ sản phẩm chủ lực gồm Kushaq, Slavia, Karoq, Kodiaq và hé mở hình ảnh của Slavia. Với đầy đủ lựa chọn từ sedan đến SUV, cùng mức giá trải rộng từ khoảng 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng, Skoda kỳ vọng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Việt.

Một số hình ảnh khác của hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất":

Cột cờ Vĩ tuyến 17 là điểm đến lịch sử mà đoàn xe ghé thăm.

Đoàn xe trên hành trình qua Cố đô Huế.

Với bộ decal mang chủ đề “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, đoàn xe nhận được sự chú ý của người dân.

Chuyến hành trình trải qua nhiều điều kiện địa hình và thời tiết đa dạng.

Các thành viên trong đoàn thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người mẹ anh hùng bất khuất, kiên cường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột là một điểm đến trong hành trình.

Trước đó, những chiếc xe Skoda đã có màn chạy roadshow qua Dinh Độc Lập, bắt đầu hành trình vào 19/8.