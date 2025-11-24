  • Zalo

Xe điện Trung Quốc áp đảo bảng xếp hạng tăng tốc 0–100 km/h nhanh nhất

Top 20 xe năng lượng mới có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới vừa được công bố cho thấy các hãng Trung Quốc chiếm các vị trí dẫn đầu.

Danh sách 20 loại xe năng lượng mới (NEV) tăng tốc nhanh nhất trên toàn thế giới vừa được công bố, bao gồm cả xe hybrid cắm điện và xe chạy hoàn toàn bằng điện, cho thấy sự thành công của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, với ba vị trí đầu tiên đều do các thương hiệu Trung Quốc nắm giữ.

GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Speed ​​Edition, siêu xe đến từ thương hiệu cao cấp Hyptec của GAC, dẫn đầu với khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc từ 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây.

GAC Hyptec SSR đứng đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: CNC)

Theo sát phía sau là Xiaomi SU7 Ultra với 1,98 giây và mẫu Zeekr 001 FR 2025 với 2,02 giây, giúp các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị hoàn toàn trong top 3.

Danh sách Top 20 xe năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất từ 0-100km/h:

Thứ hạngMẫu xeGiá (USD)Thời gian tăng tốc 0-100km/h (Giây)
1Hyptec SSR - Phiên bản Sprint Extreme 2024 194.000 1,9
2Xiaomi SU7 Ultra 74.200 1,98
3Zeekr 001 FR - 2025 FR 100 kWh 107.700 2,02
4Tesla Model S - 2023 Tri-motor AWD Plaid 114.100 2,1
5Porsche Taycan Turbo GT (Gói Weissach)279.700 2,2
6Yangwang U9 - Tiêu chuẩn 2024 235.200 2,36
7Lamborghini Revuelto – 2023 6.5L PHEV Tiêu chuẩn 881.300 2,5
8Tesla Model X - 2023 Tri-motor AWD Plaid 115.500 2,6
9BYD Han EV - Xe điện hiệu suất cao 2025 39.200 2,7
10Maserati GranTurismo Folgore - 2023 278.300 2,7
11IM L6 - 2025 Ultra 42.800 2,74
12Xiaomi SU7 - 800km AWD Long-Range (Max) 42.0002,78
13Lotus Emeya - 2025 900 Performance 113.100 2,78
14Mercedes‑AMG GT (EV) - 2025 63 S E Performance 320.000 2,8
15Zeekr 007 - 2025 High-Performance 100 kWh 42.0002,84
16Yangwang U7 - 2025 EV Five-seat Luxury 87.900 2,9
17Ferrari 296 GTB - 2021 3.0T V6 418.3002,9
18Lotus Eletre - 2025 900 Performance 114.5002,95
19McLaren Artura - 2025 3.0T Hybrid Coupe 348.3003,0
20Tesla Model 3 - 2024 Performance AWD 47.500 3,1

Danh sách này có các mẫu xe nằm ở nhiều mức giá khác nhau, từ mức giá phải chăng nhất là mẫu xe BYD Han EV có giá dưới 40.000 USD, đến mức giá đắt nhất là mẫu xe Lamborghini Revuelto có giá lên tới gần 900.000 USD.

Lamborghini Revuelto. (Ảnh: Top Gear)

Thành tích này của các mẫu NEV Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này được cho là đang xem xét ban hành bộ tiêu chuẩn mới cho xe du lịch. Một dự thảo đề xuất rằng sau mỗi lần khởi động, xe du lịch phải mặc định ở chế độ vận hành có thời gian tăng tốc 0-100 km/h không dưới 5 giây.

Mạnh Hùng(Nguồn: Car News China)
