Chiêm ngưỡng tuyệt tác Lamborghini siêu hiếm

(VTC News) -

Mới đây, một chiếc Aventador Miura Homage (tên gọi tắt của phiên bản này) màu đỏ cam đã được rao bán với giá 499.800 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng). Điều đặc biệt, chiếc xe gần như còn nguyên bản và mới đi được khoảng 850 km.

Được hoàn thiện với tông đỏ cam Rosso Arancio Miura nổi bật cùng các chi tiết mạ vàng sang trọng, chiếc Aventador này là phiên bản tri ân huyền thoại Miura – mẫu xe đã đưa Lamborghini trở thành cái tên lẫy lừng trong lịch sử siêu xe thế giới.

Ngoài màu đỏ cam Rosso Arancio Miura, 50 chiếc Aventador Miura Homage trên toàn cầu còn 2 phiên bản màu khác là Verde Scandal (xanh lá neon) và Blue Tahiti (xanh dương).

Lamborghini Aventador Miura Edition 2017 là một siêu phẩm cực hiếm.

Huyền thoại tái sinh từ quá khứ

Lamborghini Aventador Miura Edition 2017 chỉ sản xuất 50 chiếc trên toàn thế giới.

Dòng xe Miura ra đời vào thập niên 1960 được coi là siêu xe đích thực đầu tiên trên thế giới, cũng là nền tảng cho toàn bộ siêu xe công thức sau này.

Hơn nửa thế kỷ sau, để kỷ niệm di sản ấy, Lamborghini sản xuất 50 chiếc Aventador Miura Edition trên toàn cầu, trong đó có 12 chiếc dành riêng cho thị trường Mỹ.

Chiếc xe được bảo quản cực tốt, gần như mới.

Thời điểm đầu những năm 2000, hãng từng úp mở về một dòng xe Miura hiện đại, khẳng định sẽ không tái dựng những biểu tượng cũ.

Tuy nhiên, khi nhận thấy sức hút quá lớn từ giới sưu tầm, Lamborghini đã phá lệ và Aventador Miura Edition ra đời như một cách “ôn cố tri tân” hoàn hảo.

Logo Lamborghini mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế.

Dưới lớp vỏ ngoại thất mang đậm dấu ấn cổ điển là động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, sản sinh 691 mã lực và mô-men xoắn 686 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số bán tự động 7 cấp ISR, mang lại cảm giác lái đặc trưng, dữ dội và chính xác như một cỗ máy đua thuần túy.

Cận cảnh đèn của xe Lamborghini Aventador Miura Edition 2017.

Điều đặc biệt là chiếc xe này gần như chưa từng được sử dụng, chỉ mới chạm 528 dặm (tương đương 850 km) – trung bình mỗi năm chỉ di chuyển khoảng 66 dặm. Dù được chăm sóc kỹ lưỡng, trong đợt bảo dưỡng gần nhất, chiếc xe vẫn ghi nhận hao mòn ly hợp khoảng 2%. Nói cách khác, siêu xe này chỉ mới “khởi động nhẹ nhàng”.

Xe Lamborghini Aventador Miura Edition 2017 sở hữu động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên.

Siêu phẩm gần nửa triệu USD chờ chủ nhân mới

Hệ thống động cơ của xe gần như mới.

Chiếc Aventador Miura Edition đang được rao bán tại Diamond Motorworks với giá 499.800 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) – gần như giữ nguyên giá gốc khi xuất xưởng (499.785 USD).

Nắp cụm bơm xăng của siêu xe cũng có logo Lamborghini trứ danh.

Đi kèm xe là toàn bộ hồ sơ dịch vụ, 2 chìa khóa, bạt phủ xe thiết kế riêng và đặc biệt, lịch sử “sạch tuyệt đối” – chưa từng gặp tai nạn hay sửa chữa lớn.

Cận cảnh đèn pha ô tô Aventador Miura Edition.

Đối với giới sưu tầm, đây không chỉ là một chiếc Aventador mà là một mảnh di sản của Lamborghini, là sự giao hòa giữa tinh thần hoang dại của Miura và đỉnh cao công nghệ cơ khí hiện đại.

Vô lăng cùng hệ thống buồng lái được giữ nguyên như mới.

Hệ thống điều khiển khu vực buồng lái không dính một hạt bụi nào.

Độ tinh tế và sang trọng của siêu xe Lamborghini Aventador Miura Edition 2017 khiến giới mộ điệu xuýt xoa.