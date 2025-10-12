CATL bác bỏ tin đồn sản xuất hàng loạt pin thể rắn cho xe điện chạy 2.000 km

(VTC News) -

CATL đã chính thức phủ nhận các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc hãng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt pin thể rắn với tầm hoạt động cho xe điện 2.000 km vào năm 2027. Công ty cho biết họ chưa bao giờ công bố pin có phạm vi hoạt động 2.000 km và cũng phủ nhận thông tin pin này có mật độ năng lượng 450 kWh.

Theo tuyên bố của CATL gửi tới CarNewsChina, mặc dù hãng đã đầu tư hơn một thập kỷ vào công nghệ pin thể rắn, nhưng việc thương mại hóa, bao gồm cả việc phát triển chuỗi cung ứng, vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

CATL dự kiến sẽ chỉ đạt được sản xuất quy mô nhỏ pin thể rắn vào năm 2027 tại Trung Quốc. Việc sản xuất hàng loạt và ứng dụng quy mô lớn được hãng này đặt mục tiêu bắt đầu vào khoảng năm 2030.

Pin Qilin thế hệ thứ ba với công nghệ pin liền khối tiên tiến do CATL sản xuất. (Ảnh CATL)

Quan điểm này cũng đồng nhất với nhận định của các chuyên gia trong ngành, như ông Wang Fang, nhà khoa học trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Ô tô Trung Quốc, người cho rằng việc sản xuất pin thể rắn vẫn còn phải chờ "nhiều năm nữa". CATL thừa nhận rằng, dù các thách thức khoa học đã được giải quyết phần lớn, nhưng một số vấn đề kỹ thuật vẫn còn tồn đọng.

Các nguồn tin cho rằng, tin đồn về pin 2.000 km rất có thể đã bị nhầm lẫn và thổi phồng từ thông báo hồi tháng 4 năm 2023 về pin ngưng đặc (condensed battery).

Loại pin này không phải là pin thể rắn mà là sự phát triển của công nghệ lithium, sử dụng chất điện phân dạng gel đặc biệt. Pin ngưng đặc có mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg và ban đầu được thiết kế chuyên biệt cho máy bay chở khách.

Pin thể rắn chưa thể sớm được thương mại hóa. (Ảnh: InsideEVs).

Việc bác bỏ tin đồn không có nghĩa là CATL thiếu vắng các đột phá. Trong thời gian chờ đợi pin thể rắn, hãng vẫn đang liên tục tung ra các sản phẩm ấn tượng khác. Có thể kể đến pin Tectrans khổng lồ 1.000 kWh dành cho xe tải hạng nặng ra mắt cuối năm ngoái.

Gần đây hơn, pin Natri-ion Naxtra có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động 500 km với mật độ 175 Wh/kg đã được giới thiệu và dự kiến sản xuất hàng loạt vào 2026.

Tại IAA Munich 2025, CATL còn giới thiệu pin Shenxing Pro mới, được điều chỉnh cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu, với phạm vi hoạt động lên tới 758 km cùng tuổi thọ đáng kinh ngạc: 12 năm hoặc 1.000.000 km và chỉ suy giảm 9% dung lượng sau 200.000 km.