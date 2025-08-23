Huawei có trạm sạc siêu nhanh 100MW đầu tiên trên thế giới cho xe tải hạng nặng

(VTC News) -

Trạm sạc được đặt tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), được xem như hình mẫu cho việc sạc siêu nhanh với công suất megawatt, phục vụ vận chuyển cự ly trung bình và ngắn các vật liệu trong các mỏ cát, sỏi. Dự án có tổng vốn đầu tư 150 triệu NDT (20,86 triệu USD).

Trạm sạc siêu nhanh nhìn từ trên cao. (Ảnh: Huawei)

Với công suất thiết kế 100 MW, trạm được trang bị 18 khoang sạc siêu nhanh 1,44 MW và 108 khoang sạc làm mát bằng chất lỏng 600 kW. Trạm có khả năng phục vụ tới 700 xe tải điện hạng nặng mỗi ngày, với sản lượng sạc hàng ngày dự kiến vượt 300.000 kWh. Cơ sở còn tích hợp bãi đỗ xe quang điện (với mái lắp tấm pin mặt trời) gần 1MW và hai hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát thông minh bằng gió - chất lỏng 215 kWh.

Theo Car News China, nhờ thiết bị Megawatt Supercharging của Huawei, trạm tương thích với các xe tải hạng nặng sạc siêu nhanh, giúp tài xế có thể “sạc 5 phút, chạy 100 km”. Chủ xe tải dự kiến tiết kiệm được 1,5 NDT (0,21 USD) mỗi km, tương đương 150.000 NDT (21.000 USD) mỗi năm. Đối với đơn vị vận hành trạm, việc nâng cao hiệu suất sạc dự kiến giúp cải thiện hiệu quả vận hành hơn 15%.

Trạm sạc giúp tiết giảm chi phí sạc xe và nâng cao hiệu quả vận hành. (Ảnh: CNC)

Một điểm đổi mới quan trọng của trạm là khả năng thân thiện hơn với lưới điện. Giải pháp của Huawei tích hợp điện mặt trời thông minh và lưu trữ năng lượng tạo lưới để hình thành vi lưới "nguồn – lưới – tải – lưu trữ". Vi lưới này có thể hoạt động cả khi kết nối hoặc tách rời lưới điện chính, qua đó giảm thiểu tác động của việc sạc công suất cao và giải quyết các vấn đề ổn định.

Ngoài ra, vi lưới còn tận dụng công nghệ VPP (nhà máy điện ảo) để tương tác với lưới điện, tối đa hóa tiêu thụ năng lượng tái tạo, giảm chi phí nhờ chênh lệch giá giờ cao – thấp, đồng thời tăng doanh thu, hướng tới sự kết hợp đồng bộ giữa xe – trạm – lưới điện.

Giải pháp tích hợp “quang – lưu trữ – sạc” được triển khai tại trạm cũng giúp tạo ra khoảng 5.000 kWh điện xanh mỗi ngày. Việc điện khí hóa xe tải hạng nặng dự kiến sẽ giúp cắt giảm 45.000 tấn khí thải carbon mỗi năm.