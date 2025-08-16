Cận cảnh Mustang Mach-E, xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam

(VTC News) -

Ford Mustang Mach-E lộ diện với ngoại hình thể thao, cuốn hút. (Video: Quý Trung - Kỳ Anh)

Mustang Mach-E - mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, không phát thải cho dòng xe thể thao bán chạy nhất thế giới.

Về thiết kế, Mustang Mach-E có ngoại thất gợi nhớ đến dòng Mustang truyền thống với nắp ca-pô dài, các đường gân dọc thân xe và cụm đèn pha, đèn hậu ba dải. Để mở cửa, người dùng chỉ cần nhấn nút trên trụ B. Cửa sẽ bật ra 40 mm, đủ để sử dụng tay nắm nhỏ. Tay nắm cửa sau được đặt ẩn ở khung xe.

SUV thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nội thất kết hợp giữa thiết kế tinh gọn và các tính năng thông minh. Xe có tùy chọn hệ thống âm thanh B&O và cửa sổ trời toàn cảnh với lớp kính đặc biệt giúp điều chỉnh nhiệt độ, chống tia UV. Dung tích khoang hành lý phía sau là 402 lít, có thể mở rộng lên 1.420 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có một khoang chứa đồ phía trước 81 lít với khả năng thoát nước.

Chiếc SUV thuần điện này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai mô-tơ điện, sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 88 kWh, đặt dưới sàn xe để tối ưu trọng tâm và được bảo vệ bởi lớp vỏ chống nước. Mustang Mach-E có quãng đường di chuyển 550 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nền tảng của Mustang Mach-E được Ford phát triển với mục tiêu tối ưu hoá lợi thế về phân bổ trọng lượng và khả năng truyền lực tức thời của hệ truyền động thuần điện. (Ảnh: Ford)

Về sạc, xe có thể tiếp nhận dòng điện xoay chiều (AC) đến 11 kW, với thời gian sạc từ 10% đến 80% pin là khoảng 6 giờ. Khả năng sạc nhanh DC lên tới 150 kW giúp xe nạp thêm trung bình 107 km chỉ sau 10 phút sạc. Toàn bộ quá trình sạc từ 10% đến 80% pin chỉ mất khoảng 36 phút.

Chủ xe có thể sạc ở nhà, tại 53 đại lý Ford trên toàn quốc và 275 trạm sạc trong thời gian tới của hãng và đối tác.

Mustang Mach-E còn được trang bị tính năng lái một bàn đạp (One-Pedal Drive) và gói công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến. Gói này bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ phòng tránh va chạm với phanh khẩn cấp tự động và Hệ thống giữ làn tích hợp cảnh báo điểm mù.

Phiên bản Mustang Mach-E Premium AWD có giá bán lẻ khuyến nghị là 2.599.000.000 đồng (đã bao gồm VAT). Ford Việt Nam cũng áp dụng mức giá ưu đãi 2.499.000.000 đồng cho 300 khách hàng tiên phong. Dự kiến, xe bắt đầu được bàn giao từ cuối tháng 9.

Giá bán của Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam. (Ảnh: Kỳ Anh)

“Mustang Mach-E là một trong những mẫu xe thú vị nhất mà Ford từng giới thiệu. Đây là mẫu xe điện được thiết kế chuyên biệt, sở hữu cá tính độc đáo, mang đậm dấu ấn Mustang và nổi bật với quãng đường di chuyển lên đến 550 km, xuất hiện đúng lúc để có thể đáp ứng kỳ vọng của các khách hàng Việt Nam", ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị Xe điện Hiệu năng cao Tập đoàn Ford Motor, chia sẻ.

Với mức giá cao dành cho những người "chịu chi", mẫu xe này như lời chào ấn tượng của hãng xe Mỹ tới thị trường xe điện Việt Nam. "Trong phân khúc xe điện cao cấp, chủ yếu là các sản phẩm xe SUV, Coupe, không thể nào Ford đứng ngoài cuộc chơi này", ông Dương Quang, chuyên gia ngành công nghiệp ô tô nhận định.

Mustang Mach-E xuất hiện khi Ford có 30 năm tham gia thị trường ô tô Việt Nam.

Ford đã đầu tư hơn 200 triệu USD tại Việt Nam trong ba thập kỷ qua, bao gồm khoản đầu tư 82 triệu USD mở rộng nhà máy lắp ráp Hải Dương vào năm 2022, tăng gấp ba công suất lên 40.000 xe/năm.