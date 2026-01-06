Xe điện bị 'từ chối gửi': Khoảng trống chính sách cần lấp đầy

(VTC News) -

Gần cuối năm 2025, Ban quản lý (BQL) tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) bất ngờ phát đi thông báo tạm ngừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, đồng thời tiến tới dừng hoàn toàn việc trông giữ các loại phương tiện chạy điện tại tầng hầm.

Thông báo nêu rõ: "Kể từ 1/2/2026, tầng hầm sẽ không nhận trông giữ bất kỳ xe máy điện hoặc xe đạp điện nào, bao gồm cả xe đang gửi trước đó".

Theo đơn vị quản lý, số lượng xe điện tăng nhanh khiến tầng hầm quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là rủi ro cháy nổ từ pin nếu xảy ra chập điện, va chạm hoặc sạc sai quy định. Khi mật độ xe quá lớn, sự cố cháy có thể lan nhanh, tạo nhiều khói độc, gây khó khăn cho thoát nạn và vượt quá khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Thông báo tạm dừng trông giữ xe điện được dán tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Viên Minh)

Dù vậy, quyết định này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng cư dân HH Linh Đàm - những người chịu tác động trực tiếp từ việc dừng trông giữ xe điện dưới tầng hầm.

Một số cư dân cho biết, theo nội dung các hợp đồng mua bán căn hộ, quyền quản lý và khai thác khu vực tầng hầm thuộc về chủ đầu tư, còn cư dân chỉ được bố trí chỗ để xe máy. Tại thời điểm ký kết, phương tiện chạy điện chưa phổ biến nên hợp đồng không quy định cụ thể, việc trông giữ chủ yếu áp dụng với xe sử dụng động cơ xăng.

“Chúng tôi lo nhất là không có chỗ sạc xe điện an toàn, phải để xe bên ngoài sạc tự phát rất bất tiện và tiềm ẩn rủi ro. Cư dân mong BQL sớm bố trí khu vực để xe điện và sạc bảo đảm an toàn để yên tâm sử dụng xe điện", chị Dung, một cư dân ở đây cho biết.

“Nhà tôi hiện sử dụng 3 xe điện, với số lượng đó thật sự không biết phải gửi xe ở đâu khi toà nhà thông báo như vậy", chị Minh Anh bức xúc.

Khu vực để xe điện tại hầm chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Viên Minh)

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Phường Hoàng Liệt cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị vận hành tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm tổ hợp chung cư HH.

Không chỉ riêng tại chung cư HH Linh Đàm, năm 2025 cũng ghi nhận một số chung cư ở một số địa phương, các khu nhà trọ bất ngờ thông báo từ chối nhận gửi xe điện hoặc từ chối cho sạc xe tại nơi ở trọ.

Như Báo Điện tử VTC News từng đưa tin, nhiều sinh viên, người lao động tự do cũng khó khăn tìm nhà trọ giá rẻ vì sử dụng xe điện, lý do là chủ nhà sợ xảy ra cháy nổ nên hạn chế cho thuê với người sử dụng xe điện, hoặc yêu cầu khi sạc điện phải canh xe.

Câu chuyện này đang cho thấy những bất cập khi hạ tầng, quy chế quản lý chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của phương tiện giao thông, đặc biệt là xe điện. Trong bối cảnh này, BQL tòa nhà cần đóng vai trò chủ động hơn trong việc rà soát, điều chỉnh phương án vận hành, bố trí không gian và bảo đảm an toàn, thay vì để cư dân lúng túng trước các quyết định mang tính đột ngột.

Tại TP.HCM, BQL chung cư Jamona City (phường Phú Thuận) lại lựa chọn cách xử lý khác. Chung cư này được khởi công Quý 1/2015 và bàn giao vào 2017, thời điểm mà xe điện cũng chưa phổ biến.

Do vậy, với nhu cầu sạc xe tăng, BQL đã linh hoạt chuyển công năng của khu vực gửi xe đạp để kịp thời đáp ứng.

Khu vực này nằm cách xa khu để xe xăng khoảng 15m, hệ thống camera giám sát 24/7, trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Các ổ cắm sạc được đấu nối trực tiếp với aptomat tổng, nên khi xảy ra sự cố cháy nổ chỉ cần ngắt aptomat tổng là toàn bộ nguồn điện sẽ được cắt, giúp việc xử lý tình huống diễn ra nhanh và an toàn hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian sạc xe điện luôn có lực lượng bảo vệ túc trực, sẵn sàng phát hiện và ứng phó kịp thời nếu phát sinh sự cố.

Tại TP.HCM, nhiều người dân, tài xế công nghệ đã chọn xe điện là phương tiện di chuyển. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ghi nhận, phần lớn các chung cư tại Hà Nội và TP.HCM vẫn cho phép cư dân gửi xe máy điện, xe đạp điện. Tuy nhiên, nhiều cư dân sống tại các khu chung cư cũ, nhà tập thể chưa dám quyết định chuyển đổi phương tiện xanh bởi băn khoăn về những khúc mắc gửi xe, sạc xe.

Rõ ràng, trước tốc độ gia tăng nhanh của phương tiện sử dụng năng lượng xanh, vẫn còn một khoảng trống chính sách về vấn đề này; đặt ra nhu cầu cần sớm ban hành các hướng dẫn và tiêu chuẩn an toàn cụ thể đối với những chung cư đã xây dựng từ lâu khi lắp đặt bổ sung trạm sạc xe điện.

Đồng thời, cũng cần có quy định rõ ràng để xử lý các trường hợp cấm sạc, cấm gửi xe điện trái quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Trong cuộc tọa đàm về chuyển đổi phương tiện xanh mới được tổ chức, khi chia sẻ về vấn đề hạ tầng sạc cho phương tiện điện tại các khu chung cư gặp nhiều khó khăn, ông Bùi Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tài Hà Nội, đề xuất: "Trước mắt nên có giải pháp tạm thời là nên tập trung vào các khu vực mà bố trí được trạm sạc. Trong bán kính vài trăm mét có người quản lý, có camera giám sát và có hệ thống cắt điện tự động và trong các khu dân cư cố gắng tìm những khu sân chơi, những bãi để trống để có thể tổ chức việc này.

Về lâu về dài thành phố phải đưa vấn đề cải tạo nhà chung cư và xây mới nhà chung cư có phần thiết kế hạ tầng sạc vào trong quy chuẩn thiết kế và là bắt buộc. Nó giống như là hiện nay chúng ta quy định về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm như thế thì người dân mới có thể yên tâm sử dụng và không lo chỗ sạc ở đâu và an toàn không".