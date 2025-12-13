TP.HCM xây dựng biểu giá điện linh hoạt, giảm 10-12% giá điện cho sạc xe điện

(VTC News) -

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố hiện là địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh, trong đó chuyển đổi sang xe điện được xác định là một nội dung quan trọng.

Theo ông Lâm, Sở Xây dựng đang xây dựng đề án phát triển giao thông xanh theo Nghị quyết 98, dự kiến trình HĐND TP tại các kỳ họp tới. Đề án này sẽ đưa ra các phương án hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trong quá trình chuyển đổi phương tiện; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc và cơ chế giá điện phù hợp.

Hiện các điểm sạc xe điện chưa áp dụng mức giá điện thống nhất.

Chia sẻ về mức hỗ trợ đầu tư trạm sạc, giá điện, ông Trần Quang Lâm cho biết đầu tháng 12, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư (số 60) quy định về thực hiện giá bán điện, trong đó đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện và đổi pin. Dựa trên khung giá điện cho loại hình này, TP dự kiến giảm 10-12% giá điện dùng cho hệ thống trạm sạc xe điện.

Về hệ thống trạm sạc, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết TP đang có 1.000 trạm sạc ô tô, khoảng 900 trạm phục vụ sạc xe gắn máy. Số lượng này cơ bản đáp ứng cho lượng xe hiện điện hiện có. Tuy nhiên, các trụ sạc này chủ yếu là sạc chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của lượng xe điện kinh doanh vận tải đang khá lớn (chiếm 63,1% phương tiện ô tô điện hiện nay).

TP đang tiếp tục đầu tư 2 nhóm trạm sạc, bao gồm nhóm đầu tư trên đất công, vỉa hè, bãi để xe, công viên... với gần 100 trạm sạc và nhóm trạm sạc tại các vị trí dừng đỗ xe trên đường có thu phí.

Với các trạm sạc phục vụ xe lớn như xe buýt, TP có 19 bến xe buýt, đang chuẩn bị đầu tư trạm sạc, dự kiến đưa vào khai thác từ quý I/2026. Khi các trạm sạc này vận hành sẽ đáp ứng được cho khoảng 2.000 xe buýt sạc điện và các phương tiện khác.

TP.HCM cũng đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để xây dựng Đề án phát triển hệ thống trạm sạc công cộng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Theo Báo cáo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM, các đơn vị thực hiện kiến nghị TP nghiên cứu và đề xuất ngành điện áp dụng một biểu giá điện linh hoạt dành riêng cho trạm sạc.

Cơ chế này có thể bao gồm việc giảm giá điện vào giờ thấp điểm (ví dụ 23h-5h) và áp dụng phụ thu vào giờ cao điểm (ví dụ 17h-21h), để khuyến khích sạc xe vào ban đêm, giúp giảm áp lực lên lưới điện.

Còn Đề án chuyển đổi xe điện trên địa bàn TP thì cho rằng, năng lực lưới điện là một trong những thách thức lớn khi chuyển đồng bộ từ xe xăng sang xe điện.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện TP.HCM chưa xem xét đến sự xuất hiện giao thông điện. Công suất sạc nhanh có thể lên đến 350 kW mỗi điểm sạc, nếu nhiều trạm sạc xuất hiện trong giờ cao điểm, áp lực lên mạng lưới phân phối điện sẽ rất lớn.

Để đảm bảo lượng điện, Đề án kiến nghị nâng cấp lưới điện và quản lý phụ tải. Đồng thời áp dụng biểu giá điện linh hoạt dành riêng cho trạm sạc hai bánh, gồm giảm 30% giá điện từ 23h – 5h, phụ thu 20% giờ cao điểm 17h – 21h, khuyến khích sạc đêm.

Trước đó, trả lời kiến nghị của người dân về việc chuyển đổi xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM, Sở Công Thương cho biết đã xác định khả năng đáp ứng nguồn điện cho hệ thống trạm sạc tại các bến bãi phục vụ giao thông công cộng đến năm 2030 và giai đoạn sau năm 2030.

TP.HCM đặt mục tiêu đến 2030 kiểm soát được 90% khí thải từ phương tiện giao thông.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, lưới điện do Tổng công ty Điện lực TP.HCM quản lý, vận hành, luôn đảm bảo nguồn điện phục vụ các trạm sạc theo từng kịch bản đã được xây dựng. Tổng công ty Điện lực cũng có kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện theo đúng quy hoạch.

Tại TP. HCM, Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCM) là một trong 5 Tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam đang chịu trách nhiệm cung cấp điện, bảo đảm cung ứng điện cho TP.

Sản lượng điện mà EVNHCM nhận được hàng năm là khoảng 26.000 triệu kWh. Sản lượng điện nhận được bình quân ngày là 73 triệu kWh/ngày.

Hiện thành phố có 627 xe buýt điện, 251 xe buýt sử dụng khí CNG trên tổng 2.386 xe buýt công cộng đang hoạt động. Cùng với đó là hơn 13.000 taxi điện, khoảng 25.000 xe máy điện để vận chuyển hành khách; gần 40.000 ô tô điện và 87.000 xe máy điện.

Theo Thông tư 60 quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương, biểu giá điện đối với các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện thấp nhất từ 1.564,89 đồng/kWh, cao nhất lên tới 4.297,94 đồng/kWh. Các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện, bao gồm cả xe bus, phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc. Giá điện cho sạc xe điện được quy định cụ thể theo giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm và cấp điện áp thực tế. Giờ cao điểm được áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong hai khung 9h30 - 11h30 và 17h - 20h. Ngày chủ nhật không có giờ cao điểm. Giờ thấp điểm áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, từ 22h đến 4h sáng hôm sau.