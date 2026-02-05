Xe điện áp đảo tầm giá dưới 500 triệu, xe xăng hạng A khủng hoảng

(VTC News) -

Từng dẫn dắt doanh số toàn thị trường, phân khúc ô tô hạng A (xe xăng mini) như Hyundai i10 hay Kia Morning đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thị phần chưa từng có trước sự trỗi dậy của xe điện giá rẻ.

Huyndai I10 và Kia Morning tụt giảm doanh số mạnh trong những năm gần đây.

Cách đây 5 năm, xe xăng mini được coi là cửa ngõ chính để người Việt tiếp cận quyền sở hữu ô tô. Với ưu điểm nhỏ gọn và giá thành thấp, các mẫu xe này từng chiếm lĩnh khoảng 20 - 25% tổng thị phần xe du lịch.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, cục diện đã thay đổi khi những biểu tượng như Hyundai i10 hay Kia Morning dần bị gạt khỏi tâm điểm thị trường.

Nhìn lại giai đoạn 2019-2020, Hyundai Grand i10 thường xuyên duy trì mức doanh số trung bình từ 1.200 đến 1.500 xe mỗi tháng, có thời điểm vượt mốc 18.000 xe/năm. Kia Morning cũng nằm trong nhóm bán chạy nhất với lượng tiêu thụ ổn định trên dưới 10.000 xe/năm.

Hiện nay, số liệu từ VAMA và TC Group cho thấy một thực tại trái ngược. Kết thúc năm 2025, doanh số Hyundai i10 sụt giảm mạnh, chỉ còn dao động ở mức vài trăm xe mỗi tháng.

Kia Morning thậm chí thường xuyên xuất hiện trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường. Ngay cả Toyota Wigo, dù đã được nâng cấp, vẫn không thể tái lập vị thế như giai đoạn mới ra mắt.

Sự thoái trào này chịu tác động trực tiếp từ chiến lược điện hóa. Các mẫu xe điện như VinFast VF3, VF5 hay Wuling Bingo đã làm thay đổi tư duy của người mua xe giá rẻ.

Về mặt chi phí, xe điện nắm lợi thế nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm từ 40 - 50 triệu đồng tiền lăn bánh so với xe xăng cùng tầm giá.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng và vận hành xe điện được nhận định là thấp hơn nhiều lần, đặc biệt phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc chạy dịch vụ.

Số liệu năm 2025 chứng minh sự chuyển dịch rõ rệt: Trong khi xe xăng hạng A chật vật tìm khách, VinFast VF 5 Plus thường xuyên ghi nhận lượng đơn hàng kỷ lục. Thậm chí, mẫu xe điện mini VF3 đã tạo ra phân khúc mới, trực tiếp lấy đi tệp khách hàng ưu tiên tính kinh tế của xe xăng hạng A.

Vinfast VF5 và Vinfast VF3 thường xuyên dẫn đầu doanh số trong những năm gần đây.

Sự biến mất của VinFast Fadil, Honda Brio hay Suzuki Celerio những năm qua phản ánh thực tế về đà suy giảm của phân khúc xe xăng mini.

Áp lực không chỉ đến từ phía dưới (xe điện giá rẻ) mà còn từ phía trên khi các dòng xe hạng B như Hyundai Accent hay Toyota Vios liên tục giảm giá, khiến khoảng cách tiền không còn là rào cản.

Trong năm 2026, nếu không có đột phá về công nghệ hybrid hoặc các gói hỗ trợ đặc biệt, phân khúc xe xăng hạng A nhiều khả năng sẽ chỉ tồn tại như một thị trường ngách hoặc dần được thay thế bởi các dòng xe không khí thải. Đây là sự đổi ngôi tất yếu khi lợi ích kinh tế và môi trường đang hội tụ về phía xe điện.