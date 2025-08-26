Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ

“Ngày thường 8h sáng tôi mới mở cửa, nhưng nay khách gọi liên tục, đến nơi thì đã thấy mấy chục người đứng chờ. Chúng tôi huy động thêm thợ nhưng cũng không xuể. Có xe chỉ cần tháo bugi, làm khô lọc gió là chạy được, nhưng nhiều xe nước vào khoang máy thì phải làm kỹ, mất hơn nửa tiếng. Vì khách quá đông, chúng tôi đành hẹn và gọi điện sau khi sửa xong”, một nhân viên tại đây chia sẻ.