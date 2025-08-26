Tin nóng

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ

Thứ Ba, 26/08/2025 18:30:49 +07:00

(VTC News) - Ngập lụt sáng 26/8 khiến hàng loạt xe chết máy giữa đường, tiệm sửa xe ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải, khách phải ghi số thứ tự và chờ hàng giờ mới đến lượt.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 1

Sáng 26/8, nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm. Cảnh tượng dễ bắt gặp nhất trên đường là những chiếc xe máy đứng chôn chân giữa dòng nước, người dắt bộ, người mệt mỏi gọi cứu hộ.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 2

Tại một cửa hàng nhỏ nằm ở ngã ba phố Doãn Kế Thiện, Hà Nội, từ lúc trời vừa hửng sáng, hàng chục chiếc xe đã dựng san sát chờ sửa.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 3

Bên ngoài, người dân chen nhau tìm chỗ để xe, bên trong, thợ làm việc không ngơi tay.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 4

Do lượng khách quá đông, cửa hàng buộc phải để sổ ghi tên, số điện thoại và loại xe để gọi lần lượt khi hoàn thành.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 5

“Ngày thường 8h sáng tôi mới mở cửa, nhưng nay khách gọi liên tục, đến nơi thì đã thấy mấy chục người đứng chờ. Chúng tôi huy động thêm thợ nhưng cũng không xuể. Có xe chỉ cần tháo bugi, làm khô lọc gió là chạy được, nhưng nhiều xe nước vào khoang máy thì phải làm kỹ, mất hơn nửa tiếng. Vì khách quá đông, chúng tôi đành hẹn và gọi điện sau khi sửa xong”, một nhân viên tại đây chia sẻ.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 6

Với xe máy gặp lỗi nhẹ, chi phí sửa dao động 200.000–300.000 đồng, còn trường hợp nặng lên đến 600.000 đồng. Chủ tiệm cho biết lượng phụ tùng trong kho đã hết sạch từ sáng sớm, phải liên hệ nhập thêm từ bên ngoài.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 7

Anh Bình An, một nhân viên văn phòng cho biết, anh cố gắng tránh những tuyến ngập sâu nhưng khi qua đoạn Trần Quốc Hoàn, một ô tô chạy sau tạo sóng lớn, nước dồn vào ống xả khiến xe bị tắt máy ngay. "Tôi dắt bộ gần cây số mới tìm được cửa hàng, rồi tiếp tục chờ thêm gần một tiếng mới tới lượt”, anh Bình An nói.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 8

Không chỉ riêng Doãn Kế Thiện, nhiều tuyến phố như Lê Văn Lương, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Trãi, Nam An Khánh... hôm nay cũng ghi nhận hàng loạt cửa hàng sửa xe quá tải.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 9

Một số dịch vụ “chữa cháy” khác xuất hiện, như dắt xe hộ hoặc chở người cùng phương tiện qua chỗ ngập với giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/lượt.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 10

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 11

Đến chiều tối cùng ngày, mưa vẫn chưa dứt hẳn, dòng người tìm đến các tiệm sửa xe vẫn nườm nượp.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 12

Phố Doãn Kế Thiện ngập sâu chiều 26/8.

Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ - 13

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng cùng ngày, nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa trên 200mm. Các hồ điều hòa lớn đều vượt mực nước an toàn, hệ thống tiêu thoát quá tải, dẫn đến tình trạng ngập diện rộng ở nội thành.

Vĩnh Sơn - Viên Minh
