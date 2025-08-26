Xe chết máy khắp phố, tiệm sửa ở Hà Nội đông nghẹt khách chờ

Sáng 26/8, nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm. Cảnh tượng dễ bắt gặp nhất trên đường là những chiếc xe máy đứng chôn chân giữa dòng nước, người dắt bộ, người mệt mỏi gọi cứu hộ.
Tại một cửa hàng nhỏ nằm ở ngã ba phố Doãn Kế Thiện, Hà Nội, từ lúc trời vừa hửng sáng, hàng chục chiếc xe đã dựng san sát chờ sửa.
Bên ngoài, người dân chen nhau tìm chỗ để xe, bên trong, thợ làm việc không ngơi tay.
Do lượng khách quá đông, cửa hàng buộc phải để sổ ghi tên, số điện thoại và loại xe để gọi lần lượt khi hoàn thành.
“Ngày thường 8h sáng tôi mới mở cửa, nhưng nay khách gọi liên tục, đến nơi thì đã thấy mấy chục người đứng chờ. Chúng tôi huy động thêm thợ nhưng cũng không xuể. Có xe chỉ cần tháo bugi, làm khô lọc gió là chạy được, nhưng nhiều xe nước vào khoang máy thì phải làm kỹ, mất hơn nửa tiếng. Vì khách quá đông, chúng tôi đành hẹn và gọi điện sau khi sửa xong”, một nhân viên tại đây chia sẻ.
Với xe máy gặp lỗi nhẹ, chi phí sửa dao động 200.000–300.000 đồng, còn trường hợp nặng lên đến 600.000 đồng. Chủ tiệm cho biết lượng phụ tùng trong kho đã hết sạch từ sáng sớm, phải liên hệ nhập thêm từ bên ngoài.
Anh Bình An, một nhân viên văn phòng cho biết, anh cố gắng tránh những tuyến ngập sâu nhưng khi qua đoạn Trần Quốc Hoàn, một ô tô chạy sau tạo sóng lớn, nước dồn vào ống xả khiến xe bị tắt máy ngay. "Tôi dắt bộ gần cây số mới tìm được cửa hàng, rồi tiếp tục chờ thêm gần một tiếng mới tới lượt”, anh Bình An nói.
Không chỉ riêng Doãn Kế Thiện, nhiều tuyến phố như Lê Văn Lương, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Trãi, Nam An Khánh... hôm nay cũng ghi nhận hàng loạt cửa hàng sửa xe quá tải.
Một số dịch vụ “chữa cháy” khác xuất hiện, như dắt xe hộ hoặc chở người cùng phương tiện qua chỗ ngập với giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/lượt.
Đến chiều tối cùng ngày, mưa vẫn chưa dứt hẳn, dòng người tìm đến các tiệm sửa xe vẫn nườm nượp.
Phố Doãn Kế Thiện ngập sâu chiều 26/8.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng cùng ngày, nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa trên 200mm. Các hồ điều hòa lớn đều vượt mực nước an toàn, hệ thống tiêu thoát quá tải, dẫn đến tình trạng ngập diện rộng ở nội thành.
