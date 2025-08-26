  • Zalo

Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút

Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội mưa không ngớt từ đêm qua đến trưa nay khiến loạt tuyến phố ngập sâu, nhiều tài xế đành bỏ ô tô hoặc leo lên nắp capo chờ nước rút.

  • Theo thông tin ghi nhận từ Trung tâm chỉ huy - Công an TP Hà Nội, tính đến 11h20, các tuyến đường ùn tắc do mưa ngập gồm:

    Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên

    Vành đai 3 hướng về Mai Dịch

    Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm

    Phạm Văn Đồng hướng vào trung tâm

    Các tuyến đường ngập lụt:

    Cổng sân vận động Mỹ Đình vẫn còn một số đoạn ngập nước

    Quốc lộ 21 ngã ba Ba La - Ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung (cổng siêu thị Aeon Mall)

    Cổng sau viện K Tân Triều rẽ vào Phạm Tu (ngã ba Xa La)

    Trước cổng Bộ Công An (47 Phạm Văn Đồng).

  • Cây xanh bật gốc, đè trúng 2 ô tô

    Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập. Cây đổ đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ.

    Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.

    Cây xanh lớn đổ trúng ô tô, người trong xe may mắn không bị thương.

    Công ty Cây xanh Hà Nội khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.

    Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.

    Dòng xe qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng, nhất là các phương tiện di chuyển từ phố Điện Biên Phủ sang phố Chu Văn An.

    Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo các ngả đường khác.

  • Giao thông hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ xe giữa đường ngập

    Từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm, riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.

    Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thành phố có khoảng 38 điểm ngập sau cơm mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay.

    Các tuyến phố ngập sâu gồm: Cao Bá Quát, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND Mai Dịch - Bệnh viện 19/8), Nguyễn Chính (ngõ 74 - mương Tân Mai), Hoàng Mai (ngõ 169 – UBND Hoàng Văn Thụ), Võ Chí Công (UDIC), Yên Duyên (Vành đai 3), ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền.

    Khu vực phía Tây gồm: Đường 2,5 Đền Lừ, ngõ 165 Thái Hà, chợ Thành Công, Thiên Đức, Tố Hữu (Lương Thế Vinh – Trung Văn), Nguyễn Trãi (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (Miếu Đầm), Quan Nhân.

    Khu vực phía Nam gồm: Nguyễn Xiển (đoạn từ Nguyễn Trãi đến ngõ 214), Triều Khúc, Ngọc Hồi (số nhà 611–673), Quang Trung (nhiều điểm gần trường THPT Nguyễn Huệ, ga La Khê, chợ Hà Đông...

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 3

    Sáng 26/8, đường Châu Văn Liêm hướng đi Đại lộ Thăng Long ngập 50cm, ô tô rẽ sóng trên phố.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 4

    Nhiều ô tô chết máy, tài xế phải bỏ lại xe ngoài đường. "Bây giờ đi không được mà về cũng không xong, tôi đành bỏ lại ô tô chờ nước rút", một tài xế chia sẻ.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 5
    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 6

    Nhiều xe chết máy, chủ xe phải xuống dắt bộ giữa dòng nước mênh mông.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 7

    Nhiều nữ tài xế gặp khó khăn khi dắt xe qua đoạn nước sâu, dẫn đến việc bị đổ ngã giữa dòng nước.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 8

    Nhiều ô tô mắc kẹt trên đường Võ Chí Công, tài xế buộc phải rời xe.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 9

    Mưa lớn khiến nhiều xe chết máy, người dân chật vật dắt xe qua khỏi tuyến đường ngập.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 10
    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 11

    Tương tự phố Thái Hà, mưa lớn kèm ngập sâu khiến việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên vô cùng khó khăn.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 12

    Tại ngõ 165 phố Thái Hà, một ô tô chết máy, phải nhờ người dân hợp sức đẩy ra khỏi đoạn ngập.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 13
    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 14

    Phố Trần Bình nước ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 15

    Thậm chí có đoạn nước ngập lên tận đèn xe máy.

    Người Hà Nội bỏ ô tô, trèo lên nắp capo chờ nước rút - 16

    Theo dự báo, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120mm.

Nhóm PV
