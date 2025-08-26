Khu biệt thự 'nhà giàu' ngập gần 1 m, dân chèo thuyền đi lại trên phố

"Ngày hôm nay thực sự là quá tải với anh em làm nghề cứu hộ giao thông. Có lúc anh em chúng tôi không kịp kéo, phải xếp lịch chờ. Giá mỗi lần hỗ trợ dao động từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng, tùy quãng đường. Cứu hộ phải làm liên tục, không nghỉ tay”, một nhân viên cứu hộ giao thông nói.