Tin nóng

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập

Thứ Ba, 26/08/2025 09:36:00 +07:00

(VTC News) - Khắp các tuyến đường Hà Nội ngập nặng sau trận mưa kéo dài, xe cộ chết máy la liệt, nhiều tài xế buộc phải bỏ lại ô tô giữa dòng ngập, chờ nước rút mới quay lại.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 1

Sáng 26/8, sau trận mưa kéo dài suốt đêm, đường Châu Văn Liêm hướng đi Đại lộ Thăng Long ngập 50cm, ô tô rẽ sóng trên phố.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 2

Nhiều ô tô chết máy, tài xế phải bỏ lại xe ngoài đường. "Bây giờ đi không được mà về cũng không xong, tôi đành bỏ lại ô tô chờ nước rút", một tài xế chia sẻ.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 3
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 4

Nhiều xe chết máy, chủ xe phải xuống dắt bộ giữa dòng nước mênh mông.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 5

Nhiều nữ tài xế gặp khó khăn khi dắt xe qua đoạn nước sâu, dẫn đến việc bị đổ ngã giữa dòng nước.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 6

Khu vực Vành đai 3 nước ngập 20 - 30cm, khiến dòng phương tiện đi lại khó khăn.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 7

Đường Ngã Tư Sở tắc cứng gần 1 tiếng đồng hồ.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 8

Phố Lê Trọng Tấn chìm trong nước, trong khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 9

Mưa lớn khiến nhiều xe chết máy, người dân chật vật dắt xe qua khỏi tuyến đường ngập.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 10
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 11

Tương tự phố Thái Hà, mưa lớn kèm ngập sâu khiến việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên vô cùng khó khăn.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 12

Tại ngõ 165 phố Thái Hà, một ô tô chết máy, phải nhờ người dân hợp sức đẩy ra khỏi đoạn ngập.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 13
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 14

Phố Trần Bình nước ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 15

Thậm chí có đoạn nước ngập lên tận đèn xe máy.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 16

"Rốn ngập" Triều Khúc chìm trong biển nước.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 17

Hàng dài xe chết máy tại khu vực phố Triều Khúc.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 18

Đoạn Quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập - 19

Theo dự báo, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120mm.

Minh Đức - Viên Minh - Thành Vĩnh
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn