Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập

Sáng 26/8, sau trận mưa kéo dài suốt đêm, đường Châu Văn Liêm hướng đi Đại lộ Thăng Long ngập 50cm, ô tô rẽ sóng trên phố.
Nhiều ô tô chết máy, tài xế phải bỏ lại xe ngoài đường. "Bây giờ đi không được mà về cũng không xong, tôi đành bỏ lại ô tô chờ nước rút", một tài xế chia sẻ.
Nhiều xe chết máy, chủ xe phải xuống dắt bộ giữa dòng nước mênh mông.
Nhiều nữ tài xế gặp khó khăn khi dắt xe qua đoạn nước sâu, dẫn đến việc bị đổ ngã giữa dòng nước.
Khu vực Vành đai 3 nước ngập 20 - 30cm, khiến dòng phương tiện đi lại khó khăn.
Đường Ngã Tư Sở tắc cứng gần 1 tiếng đồng hồ.
Phố Lê Trọng Tấn chìm trong nước, trong khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Mưa lớn khiến nhiều xe chết máy, người dân chật vật dắt xe qua khỏi tuyến đường ngập.
Tương tự phố Thái Hà, mưa lớn kèm ngập sâu khiến việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên vô cùng khó khăn.
Tại ngõ 165 phố Thái Hà, một ô tô chết máy, phải nhờ người dân hợp sức đẩy ra khỏi đoạn ngập.
Phố Trần Bình nước ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy.
Thậm chí có đoạn nước ngập lên tận đèn xe máy.
"Rốn ngập" Triều Khúc chìm trong biển nước.
Hàng dài xe chết máy tại khu vực phố Triều Khúc.
Đoạn Quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.
Theo dự báo, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120mm.
