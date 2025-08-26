Phố Hà Nội biến thành sông: Ô tô chết máy la liệt, tài xế leo lên capo chờ cứu hộ

Sáng 26/8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội biến thành sông sau trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki).
Ngập úng xuất hiện khắp nơi, đặc biệt trên trục đường Võ Chí Công đoạn qua Lotte Mall Tây Hồ, nơi hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông tê liệt nhiều giờ.
Nhiều ô tô, xe máy đi qua đoạn ngập đã phải dừng lại. Nước dâng cao gần ngập hết bánh ô tô, chảy cuồn cuộn khiến xe gầm thấp không dám liều đi tiếp.
Hàng trăm xe máy cố len lên vỉa hè để tìm đường thoát, số khác đành dắt bộ trong dòng nước đục ngầu.
Không ít chủ xe phải bỏ phương tiện giữa đường, đợi nước rút hoặc nhờ cứu hộ hỗ trợ.
“Tôi đi làm lúc hơn 7h thì gặp cảnh ùn tắc dài. Nước ngập từ đầu đoạn gần cầu Nhật Tân kéo xuống. Xe tôi chết máy, dắt một đoạn thì mệt quá phải gửi tạm vào vỉa hè. Rất nhiều người khác cũng cùng cảnh ngộ, có người loay hoay cả nửa giờ không nhích nổi vài mét”, một người dân ở phường Tây Hồ chia sẻ.
Tại khu vực gần trung tâm thương mại Lotte Mall, nhiều ô tô chết máy giữa làn nước, tài xế không thể xoay sở.
Một người đàn ông lái xe con đã phải trèo lên nóc capo, ngồi hơn 2 tiếng chờ cứu hộ. Xung quanh anh, hàng loạt xe khác cũng nằm bất động, giao thông tắc nghẽn kéo dài.
“Tôi gọi cứu hộ từ sớm nhưng họ cũng kẹt, không vào được ngay. Xe thì ngập nửa bánh, nếu cố khởi động sẽ hỏng máy. Đành ngồi chờ thôi”, một tài xế chia sẻ.
Đến gần trưa cùng ngày, mưa vẫn chưa dứt, nước tiếp tục dâng, giao thông gần như tê liệt.
Người dân ở khu vực quanh Võ Chí Công buộc phải vòng qua Lạc Long Quân hoặc đường Âu Cơ, nhưng các tuyến này cũng bị ngập cục bộ, xe cộ chen chúc, di chuyển chậm chạp.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng cùng ngày, nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa trên 200mm.
Các hồ điều hòa lớn đều vượt mực nước an toàn, hệ thống tiêu thoát quá tải, dẫn đến tình trạng ngập diện rộng ở nội thành.
Bình luận