Xe bán tải đấu đầu xe tải trên Quốc lộ 6 qua Mộc Châu, 1 người bị thương

Video va chạm giữa 2 xe ô tô trên quốc lộ 6, đoạn qua phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ camera hành trình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10 ngày 8/2, tại Km 205+420 QL.6 đoạn qua phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xe ô tô tải BKS 29H-81xxx chạy theo hướng Hà Nội – Sơn La, khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe bán tải BKS 26D-012xxx đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm đã khiến 1 người bị thương, 2 xe hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông không bị ách tắc.

Ô tô hư hỏng nặng sau va chạm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ cứu nạn và điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa phùn khiến mặt đường trơn, trượt. Người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến QL6 cần chú ý làm chủ tốc độ, đảm bảo khoảng cách để đảm bảo an toàn.