Cục CSGT nói về vị trí đặt chốt kiểm soát vụ tai nạn khiến Trung tá hy sinh

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn xảy ra hồi 11h35 ngày 4/2, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), làm một cán bộ CSGT hy sinh, nhiều người cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của CSGT là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, Bộ Công an, đối chiếu với hiện trường vụ việc, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc có thể thấy việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

Cục CSGT cho hay, việc kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên; đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng không vật cản che khuất tầm nhìn; đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành 2 chiều đường, mỗi bên có 2 làn đường (mỗi làn rộng 3,75m), có lề đường.

Hiện trường vụ việc.

Bên cạnh đó, ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt 2 chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ; CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe ben BKS 20C-211.76 (là xe gây tai nạn) cho thấy đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định.

Đồng thời, clip cũng cho thấy tài xế xe ben BKS 20C-211.76 có kích thước dài nhưng lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, mà đánh lái sang phải (theo kiểu thói quen đi điền vào chỗ trống)… gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ thì bị ô tô BKS 20C - 211.76 do tài xế Trần Đức Vũ (SN 2003, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) cầm lái, lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Hải.

Cú va chạm làm Trung tá Hải hy sinh tại hiện trường. Vụ tai nạn cũng khiến một người dân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thụ lý, điều tra vụ việc.