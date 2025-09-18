Xây nhà trên đất người khác, còn kháng cáo: Đỉnh điểm ngang ngược, Chí Phèo

(VTC News) -

Nếu sự bất chấp lẽ phải có thang đo thì chắc chắn câu chuyện ở xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) chắc chắn ở mức kịch trần. Lô đất 60m² là của bà Trần Thị Kim Loan, nhưng ông Đỗ Văn Hữu tự ý xây nhà 2 tầng kiên cố trên đó, khi chủ đất phát hiện thì ông bảo là xây nhầm nhưng không chịu dừng thi công theo yêu cầu của cả chủ sở hữu lẫn chính quyền, vẫn tiếp tục hoàn thiện rồi vào ở.

Nhất quyết không trả đất, ông Hữu ép chủ đất chọn một trong hai phương án: Đổi lô khác hoặc bán với mức giá rẻ mạt do ông định ra giá 550 triệu đồng - tương đương gần 9,17 triệu đồng/m² đối với mảnh đất cách trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ khoảng 15km.

Đỗ Văn Hữu xây nhà 2 tầng kiên trên đất của bà Loan và nhất quyết không trả. (Ảnh: Tiến Thắng)

Chủ đất phải nhờ tòa án lấy lại công bằng, và vào ngày 11/8, Tòa án Nhân dân huyện Thủy Nguyên ra phán quyết buộc gia đình Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản và tự tháo dỡ căn nhà hai tầng xây dựng trái phép trên mảnh đất của bà Trần Thị Kim Loan, trả lại mặt bằng. Những tưởng với hành vi trái pháp luật rõ ràng, khi tòa án đã đưa ra phán quyết thì câu chuyện bi hài, ngang trái này phải kết thúc.

Nhưng không, ông Hữu vẫn không tháo dỡ nhà, không trả đất cho chủ sở hữu hợp pháp, mà cố tình chây ì bằng cách nộp đơn kháng cáo. Đó là đỉnh điểm của sự ngang ngược, coi thường pháp luật, khiến ngay cả những người xa lạ khi biết chuyện cũng phải tức nghẹn.

Đương nhiên, kháng cáo là quyền hợp pháp của công dân, nhưng trong trường hợp này, ông ta lợi dụng nó để chây ì, kéo dài thời gian, tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người khác mà không chịu trả. Vụ việc này trắng đen quá rõ ràng, dù tòa có xử bao nhiêu lần cũng không thể cho ra kết quả khác. Ai cũng thấy rõ, kháng cáo chỉ là cách ông ta từ chối thi hành án mà thôi.

Từ đầu đến cuối, hành động của kẻ xây nhà trên đất người khác đều rất "Chí Phèo", ngang ngược vô lý, coi đạo lý và pháp luật như cỏ rác. Chủ đất đòi không trả đã đành, kể cả khi chính quyền can thiệp, ông ta vẫn làm ngơ, tòa án đã xử và tuyên án, ông ta cũng mặc kệ.

Lẽ ra, chỉ những vụ việc khó phân định đúng sai mới khó giải quyết, nhưng vụ này trắng đen rõ như ban ngày, không hề có khoảng xám mờ nào cả. Vì thế, việc tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng chậm ngày nào, thiệt hại càng lớn ngày ấy đối với cả chủ sở hữu hợp pháp lẫn uy tín địa phương và sự tôn nghiêm của pháp luật.

Tòa án cần giải quyết vụ án trong thời gian sớm nhất và khi đã có phán quyết cuối cùng, nếu đương sự không chịu chấp hành thì lực lượng chức năng phải kịp thời cưỡng chế thi hành án, thậm chí xử phạt. Pháp luật quy định, nếu hành vi không chấp hành án diễn ra sau khi đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn vi phạm... thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hy vọng rằng người liên quan trong vụ việc này đủ tỉnh táo để không đẩy sự việc đi quá xa.

Trong xã hội văn minh, không ai có thể ngang nhiên chiếm đoạt hay cướp tài sản của người khác mà không bị xử lý. Giải quyết dứt khoát vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng không chỉ là bảo vệ bà Trần Thị Kim Loan, mà còn là bảo vệ bộ mặt, uy tín của địa phương, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật.

