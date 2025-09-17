Vụ 'xây nhầm' trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc

(VTC News) -

Liên quan sự việc hy hữu khi người lạ xây nhà trên đất đã được cấp sổ đỏ xảy ra tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, bà Trần Thị Kim Loan (chủ lô đất bị xâm chiếm, xây nhà trái phép) cho rằng, nguyên nhân thật sự không phải do người môi giới chỉ vị trí nhầm như lời ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhà trên đất của gia đình bà Loan) lý giải. Theo quan sát của phóng viên, gần lô đất của gia đình ông Hữu có ngôi mộ chưa di dời.

“Thực tế, đất của gia đình tôi cách lô đất của nhà ông Hữu đến 4 thửa nữa. Đất của nhà ông ấy nằm sâu bên trong chứ hai nhà không giáp ranh cạnh nhau nên nói nhầm vị trí là vô lý”, bà Loan nêu.

Phần đất của gia đình ông Hữu mua nằm sâu bên trong và cách đó không xa còn ngôi mộ chưa di dời.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 16/9, bà Loan khẳng định đến thời điểm hiện tại gia đình chưa nhận được bất cứ thông báo hay quyết định gì của tòa án về việc thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp liên quan đến thửa đất.

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM), một bản án dân sự có hiệu lực pháp luật khi: Bản án sơ thẩm, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn luật định; Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014, sau 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án nếu người này có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì sẽ bị cưỡng chế.

Trước đó, ngày 11/8/2025, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 - thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng, trả lại mặt bằng cũng như quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan.

Theo nội dung bản án, ngày 23/9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan (SN 1979) mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan thấy trên mảnh đất của gia đình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây trên đất của mình là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Dù biết xây sai vị trí, gia đình ông Hữu vẫn khăng khăng quan điểm đề nghị gia đình bà Loan phải "đổi đất" hoặc bán lại với giá 550 triệu đồng.

Bất chấp việc bị UBND xã Kiền Bái nhiều lần yêu cầu dừng thi công, gia đình ông Hữu vẫn cố tình hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.

Đáng nói, dù thừa nhận “xây nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng thay vì di dời đồ đạc, vật tư để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “đổi đất” hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, gia đình bà Loan kiên quyết phản đối, yêu cầu ông Hữu tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng lô đất.

Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương mời các bên đến để làm việc và lãnh đạo phường thống nhất một số nội dung, trong đó đề nghị gia đình ông Hữu chấp hành thực hiện bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.