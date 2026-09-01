Xác minh vụ bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh ở Nghệ An

Chiều 1/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người bà dùng roi đánh cháu nội liên tiếp tại Nghệ An. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra cách đây vài ngày tại địa bàn xã Quỳnh Diễn cũ, nay thuộc xã Quỳnh Lưu. Bé trai khoảng 8 tuổi, hiện đang học lớp 2. Bố mẹ cháu đã ly hôn, cháu đang ở với bà nội.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do cháu bé nghịch ngợm, đốt một đống rơm nên bị bà đánh. Hình ảnh trong clip cho thấy người bà cầm roi đánh và liên tục quát mắng cháu bé.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người bà là quá mạnh tay.

Hiện lực lượng công an địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Clip bà nội đánh cháu trai ở Nghệ An lan truyền trên mạng xã hội.