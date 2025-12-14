Xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games: Không phải Thái Lan

(VTC News) -

Tối 14/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 được xác định là màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines. Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau trong trận tranh huy chương vàng của giải đấu cấp khu vực.

Sau khi đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Indonesia ở trận bán kết đầu tiên, trận bán kết thứ hai diễn ra căng thẳng và kịch tính hơn. Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn trước.

Đội tuyển Thái Lan (áo đỏ) thua ngược Philippines. (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Phút 53, từ khoảnh khắc sơ suất của hậu vệ Philippines, Jiraporn Mongkoldee tận dụng cơ hội ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên. Tuy nhiên, khi các cổ động viên Thái Lan nghĩ đến trận chung kết, Philippines gỡ hoà ở phút 86. Jael Marie thực hiện thành công quả phạt đền để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Hai đội tiếp tục bất phân thắng bại sau 30 phút đá thêm. Đội tuyển nữ Thái Lan và Philippines phải giải quyết trận đấu bằng luân lưu.

Dường như việc đánh rơi chiến thắng ở cuối trận khiến tâm lý của các cầu thủ chủ nhà không tốt. Đội tuyển Philippines thực hiện các loạt sút chính xác hơn và thắng trong loạt luân lưu với tỷ số 4-2. Bóng đá Thái Lan chính thức không đạt được mục tiêu vô địch trọn bộ 4 nội dung bóng đá tại SEA Games 33.

Philippines lần đầu tiên vào chung kết môn bóng đá ở SEA Games. Đây cũng là thử thách khó đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong 5 năm gần đây, đội bóng Đông Nam Á duy nhất thắng đội tuyển nữ Việt Nam nhiều hơn một lần chính là Philippines.

Ở vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines với tỷ số 0-1. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sơ suất duy nhất ở cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam thủng lưới và thất bại.