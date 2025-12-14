Học sinh lớp 11 vô địch SEA Games: Sắp thắng bị chủ nhà bắt đấu lại, vẫn gặt HCV

(VTC News) -

Chiều 14/12, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên có huy chương vàng ở môn bowling. Vận động viên Trần Hoàng Khôi - 16 tuổi, đang là học sinh trung học phổ thông lớp 11 - giành chiến thắng trước Napat Buspanikokul của chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết.

Chiến thắng của Trần Hoàng Khôi càng thêm thuyết phục khi anh không chỉ thắng Napat Buspanikokul ở trận chung kết. Vận động viên của nước chủ nhà lẽ ra thua Trần Hoàng Khôi từ vòng bán kết, nếu ban tổ chức không bất ngờ yêu cầu huỷ kết quả và xếp nhánh đấu lại từ đầu.

VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi giành HCV SEA Games 33.

Sự cố xảy ra ở vòng bán kết ảnh hưởng tới tất cả các vận động viên. Theo kết quả bốc thăm phân nhánh ban đầu, Trần Hoàng Khôi gặp Jesus San Jose (Philippines) ở bán kết. Tuy nhiên, sau khi thắng trận tứ kết, không rõ vì lý do gì, ban tổ chức thông báo đối thủ của vận động viên Việt Nam - người trẻ nhất tham gia nội dung này - là đại diện của chủ nhà.

Đại diện các đội phát hiện ra sự sai lệch so với thông tin ban đầu nhưng ban tổ chức quyết định vẫn để các trận đấu diễn ra. Dù vậy, bước ngoặt lại xảy ra khi Trần Hoàng Khôi sắp giành chiến thắng trước Napat Buspanikokul. Ban tổ chức yêu cầu các vận động viên dừng thi đấu, xếp lại nhánh như ban đầu để thi đấu lại từ đầu.

Trần Hoàng Khôi phải đấu lại trận bán kết với Jesus San Jose của Philippines. VĐV Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 226-149. Trong khi đó, Napat Buspanikokul vượt qua Syazirol Shamsudin của Malaysia với tỷ số chênh lệch 1 điểm (211-210).

Gặp lại đối thủ người Thái Lan, Trần Hoàng Khôi tiếp tục dẫn trước giống như trận bán kết nhầm lẫn trước đó. Vận động viên Việt Nam cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số 235-210, nhận huy chương vàng SEA Games 33. Trần Hoàng Khôi cũng là vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng của đoàn Việt Nam tính đến hiện tại ở kỳ đại hội năm nay.