Phá 2 kỷ lục SEA Games trong 90 phút, nữ xạ thủ 5 lần nói 'may mắn'

(VTC News) -

"Hôm nay là ngày thi đấu may mắn khi em và đồng đội giành 2 huy chương vàng cho đất nước", Trịnh Thu Vinh trả lời phỏng vấn sau khi giành 2 huy chương vàng môn bắn súng nội dung nữ 10m súng ngắn hơi. Đáng chú ý, Thu Vinh và đồng đội đứng đầu cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội, phá 2 kỷ lục SEA Games trong vòng 90 phút.

Trong phần trả lời phỏng vấn, Thu Vinh cho biết cô chỉ thực hiện đúng những gì được dạy và tập luyện suốt thời gian qua. Nữ vận động viên nhắc đến từ may mắn thêm 4 lần nữa khi nói về thành tích của bản thân.

Trịnh Thu Vinh giành 2 HCV

"Đây cũng là bước ngoặt để em cố gắng ở những giải sắp tới. Bài bắn hôm nay đối với em khá là khó khăn do áp lực. Vào trạng thái khó bắn, em không kiểm soát được cảm xúc nên phải ra ngoài ổn định tâm lý, sau đấy vào thực hiện bài bắn. May mắn là không rớt điểm", nhà vô địch SEA Games 33 chia sẻ.

"Vào chung kết không biết ai hơn ai. Quan trọng là bám sát phương pháp, cố gắng thực hiện hết những gì các thầy cô dặn. May mắn đã đến. Các thầy cô luôn động viên, nói rằng em có khả năng, chỉ cần cố gắng làm đúng những gì tập được thì sẽ thành công.

Đây cũng là may mắn, vì chung kết luôn là 50-50. Em vào chung kết thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Có lẽ sau những thất bại lần trước, may mắn đã dồn cả vào kỳ SEA Games này".

Nữ xạ thủ từng lọt top 4 Olympic cùng đồng đội Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng đạt tổng điểm 1.711 ở vòng loại để giành huy chương vàng đồng đội. Sau đó, Thu Vinh và Thuỳ Trang tiếp tục vào chung kết cá nhân, lần lượt loại hết các đối thủ để so tài với nhau ở loạt bắn cuối.

Trịnh Thu Vinh giành chiến thắng trước đồng đội để đoạt huy chương vàng. Thuỳ Trang nhận huy chương bạc.