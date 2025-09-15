Vượt dòng tháng Ngâu, doanh số xe Hyundai Tucson, Creta tăng mạnh

(VTC News) -

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7.

Mẫu xe có doanh số bán hàng tốt nhất tháng là Hyundai Tucson với 618 xe. Mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu và tạo sức hút khi tăng 21% về doanh số so với hồi tháng 7 (508 xe).

Hyundai Tucson có mức giá từ 769 - 989 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Vượt lên từ vị trí thứ 3 trước đó, Hyundai Creta đứng ở ngôi nhì bảng với 600 xe bán ra, tăng mạnh 45% so với tháng 7 (414 xe).

Hyundai Accent ghi nhận doanh số 332 xe, đứng ở vị trí thứ 3.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 8 gồm Hyundai Stargazer với doanh số 228 xe, Hyundai Santa Fe với 208 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Grand i10 với 174 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Palisade đạt doanh số 145 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 118 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Venue với doanh số 108 xe và Hyundai Elantra với doanh số 43 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công.

Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.121 xe bán ra trong tháng, bao gồm 45 xe Solati bán ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, tổng quan thị trường tháng 8, các hãng xe gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh số bán hàng. Doanh số toàn thị trường tháng 8 đạt 25.973 xe, giảm mạnh so với tháng trước (31.739).

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể thị trường không hẳn ảm đạm. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, doanh số toàn ngành vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua ổn định và đầy khả quan. Do đó, đà sụt giảm trong tháng 8 có thể chỉ là một khoảng lặng tạm thời, trước khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động ở những tháng cuối năm.