Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2025

Hyundai là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc. Các mẫu xe của Hyundai nổi bật nhờ sự kết hợp giữa kiểu dáng hiện đại, khả năng vận hành ổn định, trang bị tiện nghi và giá trị vượt trội so với tầm giá.

Trong đó, Hyundai Stargazer X 2025 gây ấn tượng với phong cách SUV năng động và mạnh mẽ. Xe sở hữu phần đầu góc cạnh, lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp cùng cụm đèn LED hiện đại, mang lại diện mạo cá tính và khỏe khoắn.

Hyundai Stargazer X 2025 gây ấn tượng với phong cách SUV. (Ảnh: Xe Hyundai)

Khoang nội thất Stargazer X 2025 được thiết kế tối ưu cho sự thoải mái của cả gia đình với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, và nhiều tiện ích khác mang đến trải nghiệm cao cấp trên mọi hành trình.

Hyundai Stargazer X 2025 được trang bị động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số vô cấp IVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hệ thống treo được tinh chỉnh lại giúp xe ổn định hơn khi di chuyển trên nhiều dạng địa hình, đặc biệt phù hợp với điều kiện đường xá tại Việt Nam.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Hyundai)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.