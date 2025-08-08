  • Zalo

Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 8/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc. Các mẫu xe của Hyundai nổi bật nhờ sự kết hợp giữa kiểu dáng hiện đại, khả năng vận hành ổn định, trang bị tiện nghi và giá trị vượt trội so với tầm giá.

Trong đó, Hyundai Stargazer X 2025 gây ấn tượng với phong cách SUV năng động và mạnh mẽ. Xe sở hữu phần đầu góc cạnh, lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp cùng cụm đèn LED hiện đại, mang lại diện mạo cá tính và khỏe khoắn.

Hyundai Stargazer X 2025 gây ấn tượng với phong cách SUV. (Ảnh: Xe Hyundai)

Khoang nội thất Stargazer X 2025 được thiết kế tối ưu cho sự thoải mái của cả gia đình với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, và nhiều tiện ích khác mang đến trải nghiệm cao cấp trên mọi hành trình.

Hyundai Stargazer X 2025 được trang bị động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số vô cấp IVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hệ thống treo được tinh chỉnh lại giúp xe ổn định hơn khi di chuyển trên nhiều dạng địa hình, đặc biệt phù hợp với điều kiện đường xá tại Việt Nam.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Hyundai)

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu
All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu
Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu
Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu
ACCENT 1.5 AT 489 triệu
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu
Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu
Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu
Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu
Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu
Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu
Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu
Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu
HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu
Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu
Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu
Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu
Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu
Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu
Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
