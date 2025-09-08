Ưu đãi hấp dẫn ưu đãi lên đến hơn 200 triệu đồng cho các dòng xe Hyundai

(VTC News) -

Tháng 9 là một tháng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, là sự giao thoa giữa niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc và không khí rộn ràng, đầy hy vọng của mùa tựu trường.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) thấu hiểu, mỗi hành trình trong giai đoạn này – từ chuyến đi về quê sum họp ngày lễ, những chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp đất nước, hay con đường thân quen đưa con em đến trường – đều chứa đựng những giá trị và cảm xúc sâu sắc. Chính vì vậy, với vai trò là người bạn đồng hành, HTV luôn đặt mục tiêu mang đến sự an tâm, tin cậy cho mỗi gia đình Việt Nam.

Mẫu xe Hyundai Palisade

Khẳng định cho cam kết này, trong tháng 9/2025, Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng với chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 9/2025, mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe Hyundai với các ưu đãi như sau: Tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10.000.000 đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 200.000.000 đồng. Chương trình áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 9.

Danh sách các mẫu xe được hưởng ưu đãi:

STT Model Giá trị khuyến mại tối đa (VND)

1 Hyundai Accent 40.000.000 2 Hyundai Stargazer 40.000.000 3 Hyundai Creta 50.000.000 4 Hyundai Tucson 55.000.000 5 Hyundai Santa Fe 125.000.000 6 Hyundai Palisade 200.000.000

Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá và Thẻ hội viên hạng Bạch kim từ HTV & Đại lý. Mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản.

Đại diện HTV nhấn mạnh: “Hyundai Thành Công Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình an toàn bên người thân, thông qua những mẫu xe Hyundai đáng tin cậy, giá cả hợp lý. Chúng tôi không chỉ đem đến những chiếc xe có chất lượng cao, mà còn đi kèm các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng với tiêu chuẩn toàn cầu, đem đến trải nghiệm mua sắm ấn tượng dành cho những khách hàng tin tưởng và yêu thích sản phẩm ô tô Hyundai”

Chương trình được áp dụng tại các Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin các sản phẩm xe ô tô Hyundai, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

- Website: https://hyundai.thanhcong.vn/

- Hotline: 1900 561212

- Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly